Puglia in festa

Descrizione evento: Martedì 21 agosto, ore 22:30, nell’ambito della rassegna “I grandi autori della musica italiana”, il Villanova (via Basento – Pulsano / TA), presenta: Omaggio a Rino Gaetano con Rinoplastici in concerto.



“RinoPlastici” è un progetto culturale e musicale nato nel maggio del 2007 da un gruppo di musicisti che decidono di fare un omaggio al cantautore romano, di origini calabresi, Antonio Salvatore Gaetano, conosciuto da tutti come Rino, e di proporre al pubblico la sua storia e le sue composizioni.

Lo spettacolo comprende momenti di gran divertimento scanditi da brani quali "Ahi Maria”, ”Gianna”, “Berta filava”, “Nun te Reggae più”, ed altri ancora, ma non manca di spunti di riflessione su temi più profondi, cari al cantautore, quali l’emarginazione, il lavoro, la solitudine, la politica, trattati in brani quali “Il cielo è sempre più blu”, “Aida”, "Escluso il Cane”, "Mio Fratello è Figlio Unico”, solo per citarne alcuni.



Line up: Gianluigi Cosi, voce e chitarra acustica - Ciccio Salonna, basso - Emanuele Pedote, chitarra elettrica - Romolo Cennamo, tastiere - Silvia La grotta, violino e cori - Saverio Suma, batteria.



VILLANOVA

Via Basento - Pulsano / TA

Start ore 22.30 - Ticket 5 € / Per chi cena, Ticket 3 €

infoline e prenotazioni:

3406592744 - 3384273389.