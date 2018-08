Puglia in festa

Descrizione evento: 3 giorni all’insegna dell’arte

???? 23 - 24 - 25 Agosto

INGRESSO GRATUITO



La Puglia raccontata attraverso l’arte da 15 giovani artisti con la collaborazione dei coach:



Fotografia & Video: Stefano Tiozzo

Musica: Camillo Pace

Arte: Niko D’Accolti

Scrittura & Giornalismo: Fabio Savelli, Ylenia Tattoli, Fabrizio Semeraro



Dal 17 al 27 agosto, 15 giovani talenti, italiani e non, viaggeranno alla scoperta della Puglia, trasformando in arte: colori, sapori, tradizioni ed usi della nostra terra.



PROGRAMMA:

- 23 agosto - ore 21,00

Mostra fotografica, mostra d’arte, live performance musicali, teatrali e di arti visive.

Presentazione fotografica con tema “Artico” a cura di Stefano Tiozzo



- 24 agosto - ore 21,00

Mostra fotografica, mostra d’arte, live performance musicali, teatrali e di arti visive.

Presentazione fotografica a tema “Resto del mondo” a cura di Stefano Tiozzo



- 25 agosto - ore 12,30

Mostra fotografica, mostra d’arte, live performance musicali, teatrali e di arti visive.



???? Presso “Masseria Agriturismo Pace” a Martina Franca (TA) - Via Villa Castelli km 4



Nei 3 giorni, vendita dei contenuti prodotti durante il nostro viaggio con incasso devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per la ricerca contro la sclerosi multipla.