Puglia in festa

Descrizione evento: "Il Paese delle Meraviglie" IV edizione del Festival delle Arti condivise organizzato da Arterie Teatro a Molfetta, con la direzione artistica di Alessandra Sciancalepore e il patrocinio del Comune di Molfetta Assessorato alla Cultura.

Racconti, laboratori, workshop e spettacoli per grandi e piccini!

INFO E PRENOTAZIONI AL 3403868956

Di seguito il programma completo:





MARTEDI’ 28 AGOSTO



18.30 - 19.00

RACCONTI AL TRAMONTO

A cura di Arterie Teatro

DOVE: In spiaggia – Lungomare M. Colonna

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE



19.00 – 20.30

IN VIAGGIO FRA POESIE E SENTIMENTI (METODO CAVIARDAGE)

A cura di Eleonora Merlicco

DOVE: In spiaggia – Lungomare M. Colonna

LAB PER RAGAZZI E ADULTI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



19.15 – 20.15

GIOCO SPORT

A cura di Life In Centro Ginnico

DOVE: Piazza Garibaldi

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE



20.30

STORIE A PEDALI

Spettacolo teatrale a cura di Arterie Teatro e Room to Play

DOVE: Piazza Garibaldi

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO





MERCOLEDI’ 29 AGOSTO



17.00 – 18.00

SAPORE DI BUONO

LAB di cucina a cura di Salvatore Verdesca

DOVE: Spazio Verdesca

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



18.30 – 19.30

PASTICCIA, GUARDA E SCOPRI!

LAB di pittura condivisa a cura di Arterie Teatro

DOVE: Piazza Principe di Napoli

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE



19.30 - 20.00

LA CACCIA AL TESORO DEI PIRATI!

A cura di Arterie Teatro

DOVE: Corso Umberto

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE



20.00 – 20.30

STORIE DI PIRATI!

A cura di Arterie Teatro

DOVE: Corso Umberto

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO





GIOVEDI’ 30 AGOSTO



17.00 – 18.00

I SAPORI DEL MARE

LAB di cucina a cura di SEA CHEF

DOVE: SEA CHEF

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



18.30 - 19.00

19.00 - 19.30

STORIE IN BARCA

e a seguire

LAB CREATIVO

A cura di Arterie Teatro

DOVE: Porto

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



20.00

RACCONTI AL TRAMONTO

A cura di Arterie Teatro

DOVE: Cala Sant’Andrea

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO





SABATO 1 SETTEMBRE



18.30 – 19.30

COLORI IN MUSICA

LAB di pittura condivisa a cura di Arterie Teatro

DOVE: Piazza Immacolata

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE



20.30 – 22.30

LA CASA DELLE STORIE

Racconti “raccolti” per otto spettatori alla volta

a cura di Arterie Teatro

DOVE: Cala Sant’Andrea

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE





DOMENICA 2 SETTEMBRE



17.00 – 19.30

LINEA, FORMA, COLORE

LAB di disegno a cura di Isabella Palmisano

DOVE: Ospedaletto dei Crociati

LAB PER RAGAZZI E ADULTI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



17.30 – 20.00

CARTE D’IDENTITA’

LAB di costruzione ritratti e maschere in carta e cartone a cura di Gianluca De Pinto

DOVE: Ospedaletto dei Crociati

LAB PER RAGAZZI E ADULTI

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE





18.30 - 19.00

RACCONTI AL TRAMONTO

A cura di Arterie Teatro

DOVE: Giardini Ospedaletto dei Crociati

PER BAMBINI ACCOMPAGNATI

INGRESSO LIBERO



20.00

ODISSEA

Spettacolo teatrale a cura degli allievi del corso di Teatro Ragazzi della Scuola di Arti Sceniche Arterie Teatro

DOVE: Giardini Ospedaletto dei Crociati

PER TUTTI

INGRESSO LIBERO



Info e prenotazioni al 3403868956