Puglia in festa

Descrizione evento: LITURGIE DAL BOSCO

condivisione di sacre letture, poetiche della solennità e agresti racconti di calce e di carbone



Giovedì 23 agosto 2018 - dal tramonto all’alba - Alture di Barsento





Da sempre per antonomasia luogo di passaggio e conversione il bosco rappresenta il punto di incontro di culture e genti differenti che sin dall’antichita? hanno preso da esso tutto il necessario per definirsi comunita?: cibo, racconti, aneddoti, modi di vivere e attrezzi per interpretare al meglio la realta? circostante.



Ed e? proprio in questi posti che il contatto con il divino, seppur declinato in molteplici modi, assume forma e consistenza, intride anime e corpi fino a delineare concretamente quella verticalita? tra terra e cielo e viceversa.

La condivisione e la lettura di testi sacri della tradizione ebraica, cristiana e islamica, senza tralasciare quelle storie e quei racconti della religiosita? agreste popolare non certo secondari, rappresentera? il filo conduttore di una comunita? che per una notte intera sceglie di vivere uno dei luoghi piu? evocativi della Murgia dei Trulli.



L’appuntamento e? per Giovedi? 23 agosto 2018 a partire dalle ore 18.00 presso l’antica Chiesa di Barsento. Dopo aver messo a dimora le tende per la notte, il cammino verso le alture avra? inizio al calar del sole. Necessaria la prenotazione, cosi? come lo spartire del cibo e la condivisione di brani sacri ed eventuali strumenti musicali.



L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale YOUNG in collaborazione con il Centro di accoglienza straordinario per richiedenti asilo di Gioia del Colle, vede il coordinamento artistico nella figura di Antonio Natile, gia? curatore della manifestazione poetica “Sempre nuova e? l’alba” e da anni impegnato nella valorizzazione e promozione del territorio.



Per info e adesioni:



Antonio Natile (349.6431518)

Anastasio Mottola (327.8696412)

liturgiedalbosco@gmail.com



Prenotazione necessaria.