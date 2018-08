Puglia in festa

Descrizione evento: CONCERTO “JAZZ MOMENTS” AL PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI Appuntamento imperdibile il 1 settembre alle ore 20.30 presso la stupenda terrazza “D. Santorsola” del Palazzo delle Arti Beltrani: un concerto che vede protagonisti importanti jazzisti pugliesi. “Jazz Moments” nasce nel 2007 per desiderio di Mino Lacirignola di continuare quel percorso di riscoperta e riproposizione del JAZZ CLASSICO iniziata negli Anni ’80 con la HILL SIDE JAZZ BAND, DIXINITALY, JAZZ & BRASS ed è caratterizzato da una formazione speciale e d’eccezione: TROMBA, Mino Lacirignola, BANJO, Renzo Bagorda, CONTRABBASSO, Muzio Petrella, BATTERIA, Nunzio Scasciamacchia, CLARINETTO, Francesco Manfredi, VOCE, Patty Lomuscio, La connotazione “tradizionale” del gruppo, non esclude, comunque, le caratteristiche peculiari del “sound” moderno, intendendo per tale l’accuratezza della tecnica strumentale e vocale, la pulizia del suono. L’obiettivo primario di “Jazz Moments” è quello di coinvolgere l’ascoltatore, anche (o soprattutto) quello non abituato al linguaggio del jazz con un impatto sonoro che, pur essendo rigorosamente acustico, costringe anche il più profano a ritrovarsi a battere il ritmo insieme alla Band. Sabato 1 settembre sulla Terrazza del Palazzo delle Arti Beltrani si partirà per un viaggio musicale attraverso lo Swing, il Dixieland e la Canzonetta italiana. Ticket Intero € 15,00. Ridotto Minori da 6 a 12 anni € 5,00. Si consiglia la prenotazione .