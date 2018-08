Puglia in festa

Descrizione evento: La BandAdriatica viene a galla nella primavera del 2006. La ciurma appena nata traccia la sua prima rotta ideale, su una vecchia cartina, senza immaginare tutto quello che sarebbe successo. Con in mano un pezzo di carta ed un sogno: andiamo ad Est ! Le vele gonfie dei fiati e dei mantici di otto musicisti appassionati che decidono di percorrere le rotte del Mar Adriatico, per ricomporre le sue mille lingue e per trovare un nuovo suono, comprensibile da entrambe le sponde. La BandAdriatica, con coraggio, prende realmente il largo a bordo di un veliero e cerca in ogni porto dei compagni di viaggio, pronti a salire a bordo. Boban e Marco Markovic, Burhan Ocal, Rony Barrak, la Kocani Orkestar, Raiz, Savina Yannatou e tanti altri, insieme, per giorni di sguardi, sorrisi e suoni, nient’altro. Musica vitale: tradizioni e sonorità in continuo mutamento. Tutto nasce per essere donato: ogni palco, dopo giorni insieme, diventa il ponte di una nave che riconsegna al pubblico un ritmo irrefrenabile che porta alla danza e come un fiume in piena, sfocia nello stesso mare: il mare da cui tutti proveniamo. Il concerto della BandAdriatica è una festa, è il viaggio inaspettato che ti porta altrove, ti fa credere che tutto sia possibile, almeno per una sera, forse per sempre.