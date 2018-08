Villanova via Basento

Descrizione evento: Venerdì 31 agosto,, ore 22:30, nell’ambito della rassegna “I grandi autori della musica italiana”, il Villanova (via Basento – Pulsano / TA), presenta: Omaggio ai Pooh / Le storie di tutti i giorni in concerto.



Start ore 22.30 - Ticket 5 € / Per chi cena, Ticket 3 €.

infoline e prenotazioni: 3406592744 – 3384273389.