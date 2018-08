Descrizione evento: Martedì 04 settembre,, ore 22:30, nell’ambito della rassegna “I grandi autori della musica italiana”, il Villanova (via Basento – Pulsano / TA), presenta: Orchestra Mancina in concerto.

L'Orchestra Mancina ha tra le sue caratteristiche quella di riarrangiare pezzi storici di cantautori italiani in una versione tutta da ballare.



Line up:

Antonio Tinelli - voce e chitarra

Marcello De Felice - batteria

Maurizio Cardone - trombone e percussioni

Ferdinando Filomeno - sax tenore e clarinetto

Giuseppe D'Amati - chitarra elettrica acustica classica e mandolino

Nicola Spera - basso

Piero Santoro - Fisarmonica



Start ore 22.30 - Ticket 5 € / Per chi cena, Ticket 3 €.

infoline e prenotazioni: 3406592744 – 3384273389.