Puglia in festa

Descrizione evento: #LaFestaContadina: un balzo nel tempo!!! Immaginate di fare un balzo nel tempo e di ritrovarvi all’improvviso alla fine del 1800. Niente auto per strada, gente cordiale, cibo genuino. Questo succederà a #Santeramo dal 31 agosto al 2 settembre.

Non si tratta di una classica sagra ma di un vero e proprio evento culturale che all’arte pittorica di un grande artista come Hero Paradiso, celebrato durante la prima serata con la presentazione di sue opere accompagnato da canti popolari interpretati dal Coro Civico Santeramo, collega le tradizioni contadine e la riscoperta delle antiche e preziose ricette di un tempo che si potranno gustare durante “La Festa Contadina”. Il momento clou dell’evento si svolgerà a partire dalle ore 19,30 di sabato 01 settembre con la sfilata di oltre 100 cavalli e 50 carrozze per le vie del centro cittadino. A seguire il concerto dei Terraross che ci faranno ascoltare canti popolari ed animeranno la piazza con pizzica e tarantella. Domenica 2 settembre arriverà il #MARCHESE accompagnato dalla sua corte. Dai poderi di campagna giungerà in carrozza al suo palazzo nell’attuale piazza Garibaldi, all’arrivo ci saranno balli in suo onore e rievocazioni di antiche tradizioni.

All’interno del palazzo si potrà partecipare alla degustazione di vini organizzata dall’Associazione Sommelier AIS Murgia: “Dai greci all’era moderna: il fascino dei vini rosati”.

La festa si chiuderà in chiave pop con l’esibizione della cover band di #VascoRossi I KOMANDANTI. Anche durante la mattina sarà possibile vivere l’atmosfera contadina. Ci saranno visite guidate ai palazzi storici di Santeramo. Sarà possibile percorrere in carrozza le vie del centro cittadino e farsi trasportare lungo percorsi extraurbani alla scoperta dei nostri paesaggi rurali, fino a raggiungere La Ferula Agriturismo - B&B - Fattoria Didattica dove sarà possibile partecipare a laboratori didattici, escursioni naturalistiche, visite guidate, il tutto accompagnato da musica, danze popolari e buon cibo prodotto in masseria. La Festa Contadina è un evento patrocinato dal comune di Santeramo in Colle, che ha individuato in questa manifestazione la chiave di promozione del territorio. ProLoco Santeramo, organizzatore dell’evento, con la collaborazione di associazioni ed imprese locali vi permetterà di vivere una esperienza unica e vi augura #BuonaFesta