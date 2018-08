Puglia in festa

La Capannina via Pitagora, 71

Descrizione evento: Lunedì 3 Settembre, start ore 21.00, presso il Bar La Capannina - Villa Peripato, in uno dei luoghi più belli ed importanti della città, la Villa Peripato, gli Studio'82 presentano il loro Omaggio a Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Il progetto DALLA-DE GREGORI vuole riproporre una selezione di brani di due tra i più importanti artisti della scena musicale e cantautoriale italiana. Alcune delle canzoni presentate, riarrangiate secondo lo stile personale della Band, fanno parte di uno storico Tour, BANANA REPUBLIC, realizzato insieme dai due cantautori alla fine degli anni’70. Da Cosa sarà a Balla balla ballerino, da Alice a Titanic, per un viaggio artistico nella storia della musica italiana. Gli Studio’82 sono: Armando Carrera, voce, chitarra, piano Giovanni Carrera, basso, vocal Marcello De Felice, batteria Andrea Palazzo, percussioni Vito Rizzi, tastiere e synth Ivan Romanazzi, chitarra.

Ingresso 8 euro, accesso illimitato al buffet, un drink a scelta e spettacolo musicale. E' consigliata la prenotazione tavoli. Per info e prenotazioni 3461099490.