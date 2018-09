Puglia in festa

Descrizione evento: Pronti a GUARDARE DA VICINISSIMO gli Eroi che si tufferanno da vertiginose altezze per onorare uno degli sport più emozionanti in circolazione?



? REDBULL CLIFF DIVING... DOMENICA IN PRIMA FILA!



"Tutti a BORDO DELLA NOSTRA IMBARCAZIONE per assistere allo spettacolo dei TUFFI a Polignano a Mare! Navigazione, Escursione, Show e Buffet Gastronomico...????"



SAVE THE DATE:

Domenica 23 Settembre - partenza ore 9,00 e rientro ore 19 circa.



? Unisciti a Pugliavventura e regalati un posto in prima fila! Una meravigliosa giornata navigando comodamente a bordo fino a Polignano… per vivere da Protagonista un'esperienza sensazionale?



--------------------------------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI



? Imbarco: Porto di Savelletri (Fasano, BR) – ore 09,00

(pressi Ristorante Da Maddalena)

? Google Maps: https://goo.gl/maps/fovYjc7CbBB2

? Rientro ore 19 circa Durata: circa 10 ore FULL DAY

? Ancoraggio a Polignano per assistere allo SHOW: World Series di TUFFI ACROBATICI Red Bull!

? Skippers e Guide Escursionistiche

? BUFFET/DRINKS A BORDO INCLUSI

? Livello: T- turistico x tutti

? Età: 10+



? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione ? “???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



--------------------------------------------------------



???? COSA VEDREMO



Polignano a Mare: questa piccola gemma incastonata tre le scogliere della Puglia, dove le grandi altezze e i paesaggi mozzafiato fanno parte della vita di tutti i giorni, è pronta ad ospitare nuovamente l'élite mondiale di uno degli sport più emozionanti in circolazione.



Il programma prevede l’imbarco da Torre Canne e l’escursione in “Gozzo Tipico Turistico” di lunghezza 10 metri, larghezza 4 metri, plancia con poppa tonda full optional con COPERTURA e OMBRA in plancia, solarium a prua, SERVIZI IGENICI, potenza motori 280 cv turbo intercooler, velocità crociera max 20 nodi.



Insieme raggiungeremo il MERAVIGLIOSO PUNTO D'OSSERVAZIONE PRIVILEGIATO per il RedBull Cliff Diving 2018 di fronte meravigliosa costa di Lama Monachile.

Arriveremo alle ore 10,30 circa, sceglieremo il miglior punto per goderci l'esibizione dei tuffatori del RedBull Cliff Diving 2018; Gusteremo un buon buffet e via con il relax a bordo.



E per finire in bellezza: al rientro ti attende una suggestiva navigazione al crepuscolo... suggestioni e colori unici... che anticiperanno il rientro in porto per le 19:00 circa.



???? UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA ALL’ESCLUSO EVENTO TARGATO PUGLIAVVENTURA!



-----------------------------------------------------





???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE, COMPRENSIVA DI:



? intera FULL DAY (circa 9 ore) di gita in Motobarca Gozzo - (Peschereccio tipico da Pesca) - con allestimento turistico.

? Skipper a completa disposizione

? Navigazione da Savelletri a Polignano a Mare

? Osservazione a distanza delle suggestive grotte marine costiere

? Buffet degustativo: svariate stuzzicherie locali, bevande fresche varie e prosecco.

? giubbotti di salvataggio, salvagente

? musica a bordo

?… e ovviamente lattine di RED BULL ????!



???? CON UN CONTRIBUTO SPECIALE DAL VALORE DI 75 EURO A PARTECIPANTE.

(L'escursione sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 7 partecipanti su 10 posti disponibili)



? CONSIGLI: è raccomandato munirsi di BINOCOLO.

Inoltre se sei particolarmente "appetitoso" puoi tranquillamente arricchire la tua permanenza a bordo con cibo e bevande extra che puoi portare da casa! (… comprese se vuoi altre bevande o altre RED BULL a Volontà ????????????!!! )



*Lo sai, noi ti daremo una ricca ESPERIENZA POSITIVA! ? GARANTIAMO PERSONALMENTE stupore ed emozioni uniche, perché VEDERE QUESTI TUFFATORI INTERNAZIONALI DAL VIVO è una esperienza bellissima e indimenticabile!





? FAI SUBITO TUA QUESTA STRAORDINARIA OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TUO TERRITORIO.



POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



-----------------------------------------------------



????COME PRENOTARE????



? ON LINE:

clicca qui-> http://bit.ly/prenota-facile



Una volta accettata la richiesta di partecipazione riceverete via mail le modalità di versamento acconto.

Nella mail sarà contenuta la nota informativa e le condizioni.



---------------------------------------------------------





DESCRIZIONE ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE E CONSIGLI:



Durata: circa 10 ore circa– Full day. Incontro ore 9. Porto di Savelletri, pressi ristorante "Da Maddalena"



Dopo le procedure di imbarco e il briefing informativo, procederemo con la navigazione circa 1 h 30 min all'andata, crociera a velocità moderata, e circa 1 h e 30 min ore al ritorno. E' previsto il brunch a bordo, che può essere completato da cibo supplementare a carico dei partecipanti.



L'imbarcazione che ti ospiterà è un caratteristico Gozzo da Pesca Artigianale (Peschereccio Tipico) con licenza ufficiale per attività turistica, condotto da esperti Skipper ed eventualmente coordinato da accompagnatori/guide.



Una volta arrivati, vedremo una location davvero inusuale: il punto da dove si tufferanno gli atleti, sia uomini che donne, è una terrazza privata, e per salire sulle due piattaforme, poste rispettivamente a 27 e a 21 metri dal Mar Adriatico, dovranno passare attraverso il salotto di una tipica casetta abbarbicata sopra la scogliera più famosa della costa e sembra proprio parte integrante della stessa.



Nel circuito internazionale del cliff diving, questa postazione è una delle più celebri, proprio per il suo essere così unica!!!



? consigli abbigliamento idoneo: scarpe da ginnastica o scarpe da mare, indumenti sportivi consoni alla stagione,

costume da bagno, telo mare, protezione solare e

***pillole contro il fastidio da Mal di Mare se ne soffrite***





…segui la bussola di Pugliavventura® ?www.pugliavventura.com



LE TUE ESCURSIONI, LA NOSTRA PASSIONE ?



Ci vediamo al RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES!