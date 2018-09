Descrizione evento: ### TrediciOttobreDuemiladiciotto .. Inaugura nell'olimpo del Sud Italia un ospite che non ha bisogno di presentazioni .. in consolle salirà Luca Agnelli!!

Prenota subito! rischi Sold out anticipato

Info & Prenotazioni : 340.6070633 (Emiliano whatsapp-chiamate-messaggi)