Puglia in festa

Descrizione evento: Timeless Party, sabato 29 settembre, ore 22.30, al Villanova di Pulsano (TA) con

- Elius Inferno & The Magic Octagram, live;

- Precious - Depeche Mode Tribute, live:

- Dj Set.



Il progetto degli “Elius Inferno & The Magic Octagram” nasce a Londra nel 2015 dall'unione di due amici musicisti, Elio di Menza e Donato Guitto.

Numerose sono le collaborazioni con musicisti della scena fiorentina/londinese come “Dead Coast”, “Go!zilla”, “Hacienda”, ”Plastic Man”. La band debutta al “Village Underground” di Londra nel novembre 2015 di spalla alla storica band psichedelica brasiliana “Os Mutantes” riscuotendo un buon successo tra il pubblico, seguono quindi altri show nel 2016, a Londra nella vibrante Camden Town, e nel bellissimo club The Lexington, per poi proseguire in Italia al “Tender Club”, al “Combo”, alla “Flog” di Firenze, al “30 Formiche” di Roma, al “Rainy Days Festival” di Avellino, al “Freak Out “ di Bologna assieme alla band americana Night Beats.

Nel 2018, dopo aver calcato, nei mesi di Maggio e Giungo, i palchi di Svizzera e Francia, gli EITMO, partecipano anche al prestigioso Sziget Festival di Budapest a cui segue la performance dell'Home Festival di Treviso. Nel mese di Ottobre e Novembre la band sarà nuovamente on the road per il suo secondo tour europeo che la vedrà suonare in Italia, Germania, Francia, Inghilterra,Olanda e Belgio.



I “Precious” Depeche Mode Tribute, dal 2012 condividono la propria passione artistica, abbracciando la concezione di riproporre in maniera più fedele possibile, la musica dei propri beniamini. Il set up e l’esecuzione dal vivo scelti dalla band, mirano a ricalcare l’impatto sonoro e gli arrangiamenti che i Depeche Mode portano nei loro tour da ormai 20 anni: batteria rock molto presente, suoni synth ed elettronica (a cui è dedicata un’attenzione particolare), chitarre caratteristiche e videoproiezione di screen e visual (alcuni dei quali realizzati in proprio) che sono visibili durante i concerti dei Depeche Mode. Tra il 2017 e il 2018 i “Precious” ripropongono live nei loro concerti lo SPIRT SHOW, uno spettacolo ispirato scenograficamente e come set list al Global Spirit Tour, che ha portato i Depeche Mode ad esibirsi in tutto il mondo con centinaia di date.



Al termine dei concerti, la festa continua con un esplosivo Dj Set con numerosi dj a rotazione.



Ticket Intero 5 € - Ticket ridotto per chi cena 3 €.



Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.