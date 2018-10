Descrizione evento: FESTIVAL DEL CIOCCOLATO 2018 – II EDIZIONE 29\30 NOVEMBRE 1\2 DICEMBRE 2018 TRANI PIAZZA DELLA REPUBBLICA



Dopo il record di presenze dello scorso anno, siamo al lavoro per organizzare la SECONDA edizione del Festival del Cioccolato



piazza di pregio in concessione per la prima volta.



L’evento 2018 sarà, come consuetudine consolidata, di richiamo nazionale, ricco di sorprese e riservato alle migliori aziende del settore.



Per partecipare, poiché stiamo raccogliendo e selezionando le aziende espositrici, occorre i numeri sotto indicati



INFO solo per espositori Emanuele Mob. 329 8730455 choccofestival@gmail.com