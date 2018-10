Villanova via Basento s.n.c.

Descrizione evento: 90Story, il party



Sabato 06 ottobre, ore 22.30, al Villanova (via Basento, Pulsano / TA):



- JustX live, la rivoluzione delle sonorità House realizzate interamente dal vivo. Una selezione accurata dei brani house più noti e travolgenti degli anni '90 fino ai giorni nostri. Line up: Gilda Ferrero – Voce, Francesco Monno – Piano, Francesco Montrone – Basso e Angelo Noviello – Batteria.



- Dj Set con Ciro Merode, Tonio Amendola, Alex Campese, Lello Santoro.



Ticket Intero 5 €

Ridotto per chi cena 3 €



Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.