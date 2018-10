Puglia in festa

Descrizione evento: Fuorinotte presenta #EMPIRE DISCO CLUB ... il nuovo locale a #Massafrain provincia di #Taranto, Inaugurazione stagione invernale 2018/2019, grandi eventi in programma con tantissimi ospiti e format più ricercati, ampi spazi con una grande main room con privè in pista più backstage, impianto audio/luci di ultima generazione, zona fumatori, ampio parcheggio custodito, facile da raggiungere situato sulla SS7 Appia, 634 a Massafra in provincia di Taranto.

Big Opening SABATO 20 OTTOBRE 2018!!



start:23:30 con un preserata dedicato interamente alla moda con tantissime modelle che sfileranno gli abiti delle 3 collezioni della Stilista e fashion designer di Martina Franca Roberta Benincasa, a seguire inizieranno le danze con i nostri djs con musica commerciale/house/hip hop reggaeton, live percussion e con una speciale animazione mozzafiato!



Possibilità di ingresso ridotto o di riservarsi un tavolo privè in pista o nel backstage contattando i vostro pr di riferimento.

info line 393.3848179

SS7 Appia 634 a Massafra (Taranto)