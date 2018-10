Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 13 ottobre, ore 22.30, al Villanova (via Basento, Pulsano / TA): Ira Green in concerto / opening act: Warm Sweaters for Susan in concerto. A seguire Dj Set.



IRA GREEN

Nasce a Napoli (e ad oggi residente a Brescia), dove comincia a fare una lunga gavetta come cantante e come bassista: poi nel 2015 la svolta arriva con la partecipazione al noto programma televisivo The voice, dove viene affiancata dal coach Piero Pelù, il video della sua prima audizione conta più di cinque milioni di

visualizzazioni.

Ira arriva fino alle finali, dove si aggiudica il titolo di vincitrice rock. In seguito comincia un tour che la porta sui palchi importanti girando l’Italia da nord a sud e sbarcando anche all’estero in alcuni dei maggiori festival metal che si svolgono tra Svizzera, Austria e Francia. Il suo tour si conclude con un live insieme ai Litfiba ad Ercolano il 6 Agosto del 2015.

Non vengono a mancare proposte discografiche che l’artista declina perché considerate non adatte al suo modo di far musica, dunque decide di autoprodursi e nel settembre 2015 esce con il suo primo singolo, Mondo senza regole, il quale entra nella top 100 di iTunes e supera in pochi giorni le 100.000 visualizzazioni su YouTube.

In seguito, nel 2016, tramite un crowdfunding, decide di produrre il suo primo album, intitolato RE(be)LIGION (tutto in inglese) anticipato dal singolo I’m wrong. Oltretutto nel gennaio 2017 arriva all’11° posto su 900 band presenti nella competizione dello Sweden Rock Festival, il che la porta all’attenzione del Festival Rock Femmineo che la chiama in qualità di giudice in Brasile.

Ira Green è attualmente al lavoro per il suo secondo album inedito, per il quale ha indetto un nuovo crowdfunding in cui è riuscita a raggiungere e superare l’obiettivo di 10.000 euro imposto per la creazione e diffusione della sua seconda opera. I numerosissimi fan entusiasmati dall’idea di sentire il nuovo album hanno partecipato in maniera massiva. Si intitolerà Sette, poiché parlerà dei sette vizi capitali, tema considerato dal suo stesso fan club molto impegnativo ed assolutamente originale. A differenza del primo album questo sarà totalmente in italiano.

Il suo live è uno spettacolo ricco di energia allo stato puro e di momenti struggenti colmi di passione. Dura circa 1.40h ed è composto per metà dai suoi inediti e per l’altra metà dai più grandi classici del rock/hard rock (Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Scorpions ecc.).



Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=kell qsinmh4

https://www.youtube.com/watch?v=prr5 GUsuMiE

https://www.youtube.com/watch?v=iyte 8QiQ_B4

https://www.youtube.com/watch?v=jmAX WRO7RmA

https://www.youtube.com/watch?v=LfqG dtmqGRk



Opening act: Warm Sweaters for Susan in concerto



WARM SWEATERS FOR SUNAN è una band nata a Taranto nell’estate del 2017 formata da Gabriele Caramagno (batteria), Luca D’’Andria (chitarre e voci), Mimmo Gemmano (voci e chitarre) e Gianluca Maggio (basso).

Legata dall’ amore per cio’ che e’ musicalmente venuto fuori dall’Inghilterra negli anni ‘80 e soprattutto‘90, la band propone brani di propria composizione caratterizzati dall’uso energico degli strumenti abbinato a melodie ben delineate per un risultato indie rock che sfocia spesso nel dream pop e nello shoegaze.

Warm Sweaters for Susan sono promossi da Joe Black Production.



Al termine dei concerti, la festa continua con il solito esplosivo dj set.



Ticket Intero 5 €

Ridotto per chi cena 3 €

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.



