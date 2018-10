Puglia in festa

Descrizione evento: Come ogni anno l’autunno si riveste d’arte e cultura e anche il Centro Athena, Associazione di Promozione Sociale di Squinzano partecipa a questa celebrazione della bellezza nelle forme espressive che coltiva con cura nel corso dell’anno.



Con “Sfumature d’Artista”, mostra conclusiva degli allievi della Scuola di Pittura, diretta dall’artista dott.ssa Eliana Calò, nell’anno scolastico 2017/2018, il Centro Athena aderisce alla 14ma Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani), sabato 13 ottobre 2018 alle ore 19:30.



Avvalendosi della cortese partecipazione dell’Associazione fotografica “Quinzio in luce”, frutto di una collaborazione che mira a creare una rete tra associazioni, finalizzata alla valorizzazione delle forme artistiche ed espressive, dodici artisti, tra bambini, ragazzi e adulti, esporranno le loro opere presso il Centro Polifunzionale ex Macello a Squinzano.



Le opere di Noemi Allegro, Alice Antolini, Enrico Bruno, Matteo Centonze, Noemi Ciccarese, Giorgio Ingrosso, Angela Leo, Benedetta Leone, Federica Marti, Matteo Parisi, Alessandra Vannicola e Andrea Vergine, raccontano le emozioni che attraversano la storia di ciascun artista, dando vita a giochi di luci, ombre e sfumature che rendono la mostra un evento da non mancare nel territorio salentino.



Per immergersi nei colori di questa manifestazione, che celebra a livello nazionale e internazionale l’arte contemporanea, non resta altro che partecipare numerosi sabato 13 ottobre alle ore 19:30 presso l’ex Macello, in via Cellino 77, a Squinzano. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Seguirà un rinfresco.