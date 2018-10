Puglia in festa

Descrizione evento: Prosegue “Archeologia e natura 2018” il calendario delle attività autunnali della Fondazione archeologica canosina e la “Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo” a Canosa di Puglia. In occasione della Giornata delle famiglie al museo -F@mu, il 14 ottobre 2018, si svolgerà un archeotrekking family, alla riscoperta delle vestigia e tipicità naturalistiche canosine.

Partenza dal Parco archeologico di San Leucio(III sec.a.C.-VI sec.d.C.), alle ore 10, dove i partecipanti saranno accolti da una colazione di benvenuto. Successivamente tramite un percorso bucolico si arriverà presso la necropoli di Pietra Caduta(VI sec.a.C.), e ritornando in città si giungerà agli Ipogei Lagrasta(III sec.a.C.) e al Museo Archeologico Nazionale, dove si potranno ammirare le ceramiche policrome plastiche uniche al mondo.

Un perfetto mix tra cultura, natura e tradizioni.La millenaria storia di Canusium ti aspetta, potrai toccarla con mano, non solo ascoltarla, incontrerai testimonianze passeggiando tra viuzze e parchi! Non ti resta che prenotare chiamando il 3338856300, utenza a disposizione per ulteriori informazioni.