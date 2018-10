Puglia in festa

Descrizione evento: GIORNATA NAZIONALE DELLE

“FAMIGLIE AL MUSEO”







In occasione della giornata nazionale dedicata alle “Famiglie al museo”, domenica 14 ottobre il Palazzo delle Arti “Beltrani” organizza delle attività ludico-creative ideate appositamente per il coinvolgimento delle intere famiglie.



Nello specifico, tutta la famiglia potrà ritrovarsi insieme al Museo, scoprire il proprio territorio di appartenenza e imparare nuove cose, divertendosi e socializzando con i partecipanti.



L’appuntamento è, quindi, presso il Palazzo delle Arti “Beltrani” a partire dalle ore 10.00 per trascorre delle ore spensierate e piacevoli in compagnia dei propri cari.



Poiché il tema di quest’anno è “PICCOLO MA PREZIOSO”, sono state strutturate delle attività che riguardano Antonio Piccinni (Trani 1846 – Roma 1920), importantissimo incisore tranese di cui il Museo conserva alcune pregevoli opere ed oggetti personali.



Programma :

- ore 10.00 / ore 11.00 passeggiata storico – culturale volta alla scoperta delle bellezze del centro storico della città di Trani.

- ore 11.00 / ore 13.00, realizzazione di vere e proprie opere d’arte, mediante varie tecniche artistiche a scelta tra cui la lavorazione dell’argilla, il disegno con pastelli e tempera da portare a casa.



- ore15.00 / 18.00 proiezione del cartone animato “L’Arte con Matì e Dadà”, con la possibilità di partecipare al #ConcorsoF@mu disegnando la propria giornata al Museo per vincere bellissimi premi.



Il laboratorio mira ad unire varie fasce d’età, per coinvolgere attivamente non solo i bambini ma anche i loro genitori.

Il materiale necessario per partecipare alle attività del laboratorio sarà fornito dallo staff.



I laboratori sono del tutto gratuiti, salvo il costo del ticket di accesso al Museo ridotto per l’occasione (€ 4,00), valido per tutta la giornata.



Le attività sono realizzate anche nell’ambito dei laboratori “Alla corte del tempo” - “Il nostro museo” - “Arte che spettacolo” (finanziamento APQ-FSC 2007-2013 della Regione Puglia per il potenziamento dell’offerta di servizi al visitatore del suddetto Museo) realizzati da ETT Solution Spa di Genova.



Prenotazione obbligatoria al numero 0883/500044 o tramite email: info@palazzodelleartibeltrani.it.