Puglia in festa

Descrizione evento: Nascosta tra gli ulivi monumentali, lontana dai soliti sentieri, stai per entrare nell’antico mondo de:



? LA VALLE DEL DRAGO



(Affascinante escursione alla scoperta di un secolare Villaggio Rupestre dal VALORE INESTIMABILE... un geosito che ospita più di 20 grotte, un fiume fossile, fiabeschi alberi e dimore storiche tipiche)



? Lo sapevi che gli antichi abitanti di Puglia in epoca pre-romana veneravano formazioni rocciose dalle incredibili somiglianze con animali mitologici? Sapevi che queste comunità arcaica erano votate al culto della Dea Grande Madre Terra? Entra nella “Valle del Drago” e scopri un luogo dove si concentra una altissima energia primordiale, enfatizzata in quasi tutte le mitologie, che sublima la Terra, la generatività e il femminile come mediatore tra l'umano e il divino…”?





???? SAVE THE DATE

Domenica 28 Gennaio ???? meeting ore 10



? COMPRENDE:



• VISITA GUIDATA NATURALISTICA

• GEO TREKKING CON GUIDA UFFICIALE AIGAE

• ESPLORAZIONE IN SUGGESTIVI IPOGEI E CAVERNE

• ACCOMPAGNAMENTO FORNITO DA BIOLOGI AMBIENTALI E SPELEOLOGI/FORESTALI

• DIDATTICA DI ORIENTAMENTO NATURALE

• QUASI 3 ORE DI EMOZIONI IN UNA ZONA DI ALTISSIMO VALORE CULTURALE



???? INFORMAZIONI GENERALI



? Location: Pezze di Greco, BR

? Durata: circa 3 ore.

? Livello: Turistico (T)

? Età consigliata: 14+

? Grado: ????? Facile (medio-semplice)

? Anche Fido può partecipare: SI

? Lunghezza percorso: circa 5 km

? Punto di incontro: Bar Savoia c/o Stazione Servizio Grifogas

(puoi raggiungere il punto scrivendo “BAR SAVOIA RESTAURANT PEZZE DI GRECO” sul tuo smartphone (Google) e poi cliccando il tasto -> indicazioni stradali)

? Coordinate Punto d’incontro GPS: N 40.821660 E 17.413008

? Link Google Maps >> http://bit.ly/2mbDLY1

? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione ? “???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



? COSA VEDREMO



Con Pugliavventura vedremo questo solco carsico unico, riconosciuto come PATRIMONIO GEOLOGICO, STORICO E NATURALISTICO DALLA REGIONE PUGLIA e inserito nel Catasto Regionale dei Geositi. Essa attesterebbe l'esistenza di una originaria struttura matrifocale preistorica, composta da gruppi di cacciatori-raccoglitori.



Sarai sorpreso inoltre nel trovarti di fronte particolari conformazioni rocciose, simili a forme di animali mitologici come ... l’incredibile ROCCIA CAIMANO, la ROCCIA DEL TIRANNOSAURO o anche la possente ROCCIA DEL DRAGO (che da il nome alla valle)!!

La somiglianza è impressionante, da non crederci! Sicuramente il trascorrere del tempo ne ha modificato le linee, ma la suggestione rimane intatta!



? UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA AL NUOVO EVENTO ESCURSIONISTICO TARGATO PUGLIAVVENTURA!



Vivi un'escursione che ti farà scoprire le massicce rocce calcaree della lama, ricche di fossili marini, e con più di 20 ipogei e cavità carsiche, scavati interamente a mano nella roccia dai nostri antenati.



? SEGUI LA BUSSOLA DI PUGLIAVVENTURA, PARTECIPA ALL'ESCURSIONE! QUESTA E’ UNA FANTASTICA “PERLA NASCOSTA” DI PUGLIA! SCOPRI LA VALLE DEL DRAGO… ORGANIZZATI E PRENOTA SUBITO.



???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE





PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE COMPLETA, COMPRENSIVA DI:



? Percorso Geo Trekking

? Guide esperte a tua disposizione (Biologi Ambientale e Forestali)

? Visita alla Lama, alle cavità, al villaggio rupestre e all’area del corpo-masseria

? Nozioni interessantissime di Cripto-Zoologia, Ecologia e Storia Arcaica

? Nozioni di Orientamento Naturale

? Servizio fotografico scaricabile sulla nostra pagina Facebook

? Guide Professionali AIGAE e Assicurazione



???? con un contributo dal valore di euro 10 a partecipante

(da conferire sul posto, all’atto dell’iscrizione all’escursione)



*Plus: l'intera escursione avverrà in presenza esperti del territorio, e sarà arricchita da spiegazioni sulla geologia e morfologia di questi luoghi, la flora, la fauna e sul contesto storico in cui fiorì questo meraviglioso villaggio rupestre.





*Lo sai, noi ti daremo una ricca esperienza positiva! GARANTIAMO PERSONALMENTE stupore ed emozioni uniche, perché i percorsi affascinanti che vedrai sono davvero unici e originali! Non ti conviene quindi attendere oltre, i posti sono numerati: partecipa a questa straordinaria occasione di valorizzazione del tuo territorio.



???? POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



? COME PRENOTARE



???? ONLINE: accedi qui ? http://bit.ly/prenota-facile



???? WHATSAPP: 3774454588



???? EMAIL: info@pugliavventura.com



*Comunicare nominativo del referente, numero di partecipanti, contatto telefonico ed eventuale presenza di minori.



???? DESCRIZIONE ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE E CONSIGLI:



• Tipologia: Geo Trekking su sentieri campestri (lama)

• Durata: circa 3 ore; incontro ore 10

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 15-20 min.) procederemo con l’escursione.

• Lunghezza percorso: circa 5 km tra andata e ritorno.

• Dislivello: trascurabile

• Livello attività: Turistico impegno Medio-Facile. E’ richiesta una sufficiente preparazione fisica.

• Equipaggiamento e consigli: OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA ROBUSTE. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia. Indumenti sportivi.

• Consigliato: k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) e spuntini energetici o mini pranzo a sacco (esempio: snack, frutta secca, ecc), berretto con visiera, macchina fotografica.

• l’ITINERARIO PREVEDE: trekking sui versanti e sul fondo dell'antico torrente detto "Lama La Cazzigna", e nei pascoli e oliveti adiacenti. Si tratta di un percorso ad anello lungo circa 5 km, di bassa difficoltà su sentiero o tracce di sentiero. L'itinerario si snoda su terra battuta, alternati a terreno o pascolo, o su rocce/pietre affioranti. Si entrerà lungo il percorso in alcuni ipogei scavati nella roccia. Si visiteranno dall’esterno antiche dimore storiche. Possibilità facoltativa di mini esperienza speleo.



All’escursione, APERTA A TUTTI, sono invitati i soci di Pugliavventura, i soci Endas, i tutti coloro che desiderano partecipare e conoscere le attività escursionistiche di Pugliavventura.Si consiglia l’attività ad escursionisti non in età avanzata e con condizioni psico-fisiche sufficienti.



