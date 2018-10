Puglia in festa

Descrizione evento: Imperdibile evento al Villanova. ♥



Sabato 20 Ottobre 2018, Mr. Ziggy and the GlassSpiders live nel più maestoso tributo alla leggenda di David Bowie.



Se vi definite Fan di Bowie, una serata con "Mr. Ziggy and the GlassSpiders" non può assolutamente mancare nella vostra agenda.

Se invece siete “inesperti” ma mossi dalla curiosità di conoscere qualcosa della rockstar che ha cambiato la moda e la musica dai primi anni ’70, Mr. Ziggy and the GlassSpiders è quanto di più esauriente possa capitarvi di ascoltare.



Line up:

Stefano Cannone: voce, chitarra acustica, sax.

Lorenzo Raparelli: basso, backing tracks, coro.

Pasquale Renna: piano, tastiere, backing tracks, coro.

Gianni Russo: chitarra ritmica / solista, coro.

Lorenzo De Feo: batteria, percussioni, backing tracks.



A seguire, per tuttala notte, DJ SET con i nostri resident dj!



Start ore 22:30. Vi aspettiamo!



Villanova Live, Food & Drink. ? ?

Siamo aperti dal Martedì alla Domenica.

Via Basento, Pulsano (TA).

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.