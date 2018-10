Dream On Cafè Via Marconi 223

Descrizione evento: Venerdì 19 ottobre

DREAM ON CAFE', via Marconi 223 - Massafra / TA, presenta:



VINYL / CIRO MERODE DJ SET

I decenni più importanti della storia della musica, in una inarrestabile cavalcata sonora tra i classici del passato fino alle più moderne hit.



Start ore 21.00 - ingresso libero - infoline: 0998854899