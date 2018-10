Puglia in festa

Descrizione evento: Quando si è figli di un personaggio famoso i paragoni con i genitori sono inevitabili e spesso i commenti non lasciano dietro una buona scia. La difficoltà maggiore per chi è figlio d’arte è dimostrare a tutti di avere delle capacità che vanno al di là del cognome, soprattutto se si sceglie di intraprendere la medesima strada del genitore famoso.



Filippo canta Ivan Graziani è inevitabilmente l’omaggio che Filippo fa al padre, il grande Ivan.

Filippo ricanta le canzoni del padre senza ritoccare gli arrangiamenti, ma cantandole così come sono state portate al successo.

Una scelta onesta e una scommessa vinta!

Vi basterà sentirlo cantare canzoni come Fuoco Sulla Collina, Taglia La Testa Al Gallo o E Sei Così Bella per essere d'accordo.

Il risultato del progetto è eccellente, da anni portato in lungo e in largo in tutta Italia.

Del resto Filippo si è fatto accompagnare dal fratello Tommy alla batteria e da Carlo Simonari, Beppe Gismondi e Marco Battistini, che può essere un modo, per chi non lo conoscesse già, di avvicinarsi alla figura di Ivan Graziani e per i nostalgici di riascoltare, attraverso una figura molto vicina a Ivan, i suoi maggiori successi.

I fan accaniti non rimarranno delusi perché in Filippo canta Ivan Graziani non mancano certamente Lugano addio, Maledette malelingue, Firenze (canzone triste).



Dj Set a seguire.

Start ore 22:30. Vi aspettiamo!

Ticket intero 5 € - Ticket ridotto, per chi cena, 3 €



Villanova Live, Food & Drink. ? ?

Siamo aperti dal Martedì alla Domenica.

Via Basento, Pulsano (TA).

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.