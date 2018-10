Descrizione evento: Il 31 Ottobre 2018 passa con noi la notte di Halloween 2018 al Villanova di Pulsano (TA).



- System Of A Down Tribute con i Nonesystem in concerto

- Flaminio Maphia in concerto

- Dj Set in Main Stage con Lello Santoro, Alessandro Pisconti e Giorgio Vinciguerra

- Rock Zone, in Taverna, con Ciro Merode e David Strauss.



Start 22.30

Ticket intero 5 € entro le ore 01:00 - 7 € dopo le ore 01:00 - Ticket ridotto 3 € (per chi cena)



Villanova Live, Food & Drink. ? ?

Via Basento, Pulsano (TA).

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.