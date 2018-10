Descrizione evento:

Improvvisart e A.I.S.A.F. invitano i più piccoli a trascorrere un indimenticabile Halloween al Museo Ferroviario di Puglia, un pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni alla scoperta del museo tra giochi e spettacoli con gli attori Improvvisart.Improvvisart invita i più piccoli a passare un pomeriggio “da paura” al Museo Ferroviario di Puglia in una giornata speciale: Halloween. Un'esperienza unica, vissuta dopo il tramonto, tra antichi locomotori e carrozze passeggeri, con i nostri attori in costumi che diventeranno affabili ferrovieri e allegri macchinisti, puntuali operai e laboriose tabacchine, tra giochi e spettacoli a tema.Partirà per tutti i piccoli presenti un divertentissimo gioco di ruolo dal vivo a squadre con prove da superare, una dinamica caccia al tesoro, rompicapo da risolvere e prove da raccogliere!Uno pomeriggio creativo e interattivo, che coinvolgerà tutti i bambini in un'attività che stimola la fantasia, la socializzazione e il lavoro di gruppo.Tra una caccia al tesoro e un mistero da risolvere, tra un dolcetto e uno scherzetto, sarà l'occasione giusta per vedere dal vivo e toccare con mano le antiche e maestose locomotive a vapore, la prima "Littorina" delle Ferrovie Sud Est, i rotabili della storica Manifattura Tabacchi di Lecce, altri veicoli d'epoca e il Treno Storico "Salento Express", tutti visitabili e alcuni di essi adibiti a sale espositive, in un luogo magico dove si può respirare aria di viaggi e rivivere la gioventù dei nonni.Grazie alle nostre incursioni teatrali, un dinamico e appassionante spettacolo interattivo coinvolgerà tutti in un pomeriggio all'insegna del divertimento.“Halloween al Museo Ferroviario di Puglia” (bambini 6/13 anni)Mercoledì 31 ottobre. Ore 17,30 / 20,00.Museo Ferroviario di Puglia, via Codacci Pisanelli, 3 – LecceIngresso 10 €, fratelli/sorelle 8 € incluso di contributo a favore di A.I.S.A.F. – Associazione Ionico Salentina Amici delle FerroviePosti limitati. Prenotazione obbligatoria al 328.7686080 – 347.8502529.