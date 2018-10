Descrizione evento: Un nome che non ha bisogno di presentazioni, il pioniere della musica dance in Italia, dapprima con Gli Eiffel 65 (con i quali ha venduto ben 10 milioni di dischi) e poi da solista!

Cromie Disco presenta il concerto di Gabry Ponte

Prenota subito il tuo biglietto. rischi sold out

Info & Prenotazioni : 340.6070633 Emiliano (Whatsapp-Chiamate-Messaggi)