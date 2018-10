Puglia in festa

Descrizione evento: Ecco una NUOVA e RIGENERANTE “Escursione Emozionale” di Pugliavventura:



? NATURAL WALKING A MONTE D’ALESSIO

"Escursione naturalistica panoramica tra le meravigliose aree boschive dei colli di Cisternino"



? Concediti un sabato carico dei benessere in collina: movimento, amicizia e aria pura a contatto con la Natura ?



???? SAVE THE DATE

Sabato 3 Novembre ???? meeting ore 14,45



? COMPRENDE:



• VISITA GUIDATA NATURALISTICA

• GEO TREKKING CON GUIDA UFFICIALE AIGAE/LAGAP

• ESPLORAZIONE DI SUGGESTIVI SENTIERI COLLINARI

• ACCOMPAGNAMENTO FORNITO DA BIOLOGI AMBIENTALI E SPELEOLOGI/FORESTALI

• OLTRE 2 ORE DI EMOZIONI IN UNA ZONA DI ALTISSIMO VALORE ECOLOGICO



???? INFORMAZIONI GENERALI



? Location: Area protetta Oasi Monti Comunali di Cisternino (BR).

? Percorso: variabile dai 4,5 Km circa

? Livello: Turistico (T) Escursionistico (E) a seconda dei tratti.

? Età consigliata: 14+

? Anche Fido può partecipare: SI

? Punto d'incontro: Parcheggio pressi Albergo “Lo Smeraldo”, Contrada Don Peppe Sole – Cisternino.

? Coordinate GPS: 40.759860 N, 17.454533 E

? Link Google Maps -> https://goo.gl/maps/FFVQRPxR7xG2

? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione ? “???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



? COSA VEDREMO



L’OASI MONTI COMUNALI DI CISTERNINO è una delle più estese aree boschive della Provincia di Brindisi, con circa 500 ettari di estensione. Si tratta di un BELLISSIMO BOSCO COLLINARE ubicato ai piedi dell’Altopiano delle Murge, nel cuore della “MURGIA DEI TRULLI”, su un’altura denominata “MONTE D’ALESSIO”.

L’attività prevede un percorso di rigenerante HIKING LUNGO I SENTIERI sterrati (o in pietrisco) nel folto del bosco (sia in salita che in discesa) camminando tra stupendi pini, querce e rigogliosa macchia mediterranea.



Inoltre raggiungeremo anche dei punti meravigliosi PUNTI PANORAMICI di grande interesse, da dove si potrà ammirare la vasta PIANA DEGLI ULIVI MONUMENTALI di Monopoli, Fasano e Ostuni, nonché il Mare Adriatico.



? UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA AL NUOVO EVENTO ESCURSIONISTICO TARGATO PUGLIAVVENTURA!



Lungo il percorso faremo tappa alla “GROTTA DELLA MELOGNA”, una piccola grotta carsica dove sarà possibile far entrare i ragazzi a piccoli gruppi nella cavità iniziale. La grotta prende il nome dal tasso, animale diffuso in questa zona che in dialetto locale viene chiamato appunto “Mèlogna”. I partecipanti potranno divertirsi a ESPLORARE LA CONDOTTA DELLA PICCOLA CAVERNA accompagnati dalla nostra guida speleo, che spiegherà con semplicità anche la creazioni dei più famosi nodi usati nell’escursionismo e nelle attività outdoor.



? RISCOPRI CON NOI UN’ALTRA “PERLA” NASCOSTA DI PUGLIA… un vero e proprio percorso benessere!



L’escursione sarà come sempre arricchita dalle didattiche naturalistiche: per gli appassionati di botanica sarà infatti possibile ammirare le principali specie fitologiche di questo bosco, che è caratterizzato da una notevole biodiversità! Le guide dispenseranno nozioni ecologiche e si soffermeranno sulla divulgazione scientifica riguardante le specie tipiche delle Murge come il Fragno (Quercus trojana Webb.), la Roverella (Quercus pubescens), il Cisto rosso (Cistus salvifolius), il lentisco (Pistacia lentiscus), ecc.

Si parlerà anche di fauna, in quanto il bosco è abitato da diverse specie di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e insetti, e di CARSISMO, trattandosi di un territorio carsico.



???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE COMPLETA, COMPRENSIVA DI:



? Guide esperte a tua disposizione (Biologi Ambientali e Forestali)

? Natural Walking/Hiking

? Nozioni interessantissime di Zoologia, Ecologia e Botanica

? Visita alla caverna della Melogna

? Laboratorio pratico di escursionismo: a “scuola di nodi”

? Guide Professionali AIGAE/LAGAP e Assicurazione



???? CON UNA QUOTA DAL VALORE DI 8 EURO A PARTECIPANTE

(da conferire sul posto, all’atto dell’iscrizione all’escursione)



*Lo sai, noi ti daremo una ricca esperienza positiva! GARANTIAMO PERSONALMENTE stupore ed emozioni uniche, perché i percorsi affascinanti che vedrai sono davvero unici e originali!



Tutta l'escursione si svolgerà in sicurezza, sotto la supervisione di Guide Ambientali Escursionistiche professionali AIGAE/LAGAP e speleologi-naturalisti.



? FAI SUBITO TUA QUESTA STRAORDINARIA OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TUO TERRITORIO.



???? POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



? COME PRENOTARE



???? ONLINE: accedi qui ? http://bit.ly/prenota-facile



???? WHATSAPP: 3774454588



???? EMAIL: info@pugliavventura.com



*Comunicare nominativo del referente, numero di partecipanti, contatto telefonico ed eventuale presenza di minori.



???? DESCRIZIONE ATTIVITÀ



• Tipologia: Walking/Hiking ricreativo, su sentieri campestri/sterrati in collina

• Durata: circa 2,5 ore; incontro ore 14,45

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 15-20 min.) procederemo con l’escursione.

• Lunghezza percorso: circa 4,5 km tra andata e ritorno.

• Dislivello: medio-leggero

• Livello attività: Turistico impegno Medio-Facile. E’ richiesta una sufficiente preparazione fisica.



???? EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:



OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia. Indumenti sportivi.

• Consigliato: k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) e spuntini energetici (esempio: snack, frutta secca, ecc), berretto con visiera, macchina fotografica.



???? L’ITINERARIO PREVEDE:

Passeggiata campestre ecologica sui versanti collinari del Monte d’Alessio. Il percorso, ad anello, è di difficoltà medio – facile; i sentieri sono ben tracciati, tuttavia bisognerà comunque effettuare un piccolo tratto di salita con pendio marcato su terreno pietroso. Pertanto è fondamentale procedere con calma e attenzione, e senza addentrarsi nel bosco di propria iniziativa. Possibilità facoltativa di mini esperienza speleo.

N.B. Nel bosco è presente una piccola area pic nic dove è possibile fermarsi per consumare pranzo al sacco e rilassarsi nel verde. Non sono presenti invece i servizi igienici.



? BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!

PUGLIAVVENTURA significa eventi escursionistici originali e diversi dagli altri… 100% garanzia di QUALITA' ????