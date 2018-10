Puglia in festa

Descrizione evento: Pronti per un fantastco Trekking esplorativo in un magistrale ANFITEATRO DI PIETRA?



? CANYON MANIA - Trekking in "Gravina di LEUCASPIDE" a Statte (TA)!

≈Escursione naturalistica per una domenica Very Active all'insegna dell'Outdoor più selvaggio≈



? Visita guidata naturalistica con TREKKING nel fondo di un SUGGESTIVO ed impervio Canyon, accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche. Oltre 3 ore di indimenticabili EMOZIONI allo stato puro. ?



4 novembre

4 novembre ???? meeting ore 10,00



? COMPRENDE:



• VISITA GUIDATA NATURALISTICA

• GEO TREKKING CON GUIDA UFFICIALE AIGAE/LAGAP

• ESPLORAZIONE DELLE GROTTE DELLA GRAVINA

• FOTO-TREKKING

• ACCOMPAGNAMENTO FORNITO DA BIOLOGI AMBIENTALI E SPELEOLOGI/FORESTALI

• LABORATORI PRATICI DI TECNICHE DI SURVIVAL



???? INFORMAZIONI GENERALI



? Location: Statte (TA)

? Durata: circa 3,5 ore; km percorsi: circa 4

? Livello: E – escursionistico (età consigliata superiore ad anni 18)

? Grado: ????? impegno medio

? Anche Fido può partecipare: non consigliato

? Punto di incontro: Via Triglie

? GPS: N 40.562359, E 17.191927

? Google Maps > https://goo.gl/maps/fvY1XRUZwBJ2

? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione ? “???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



? COSA FAREMO



Il nome della gravina di Leucaspide sembra derivi dall'antico greco Leuko = bianco/splendente e aspide inteso come serpente... quasi a voler enfatizzare il percorso dalla bianca roccia e serpentiforme del canyon.

Questa domenica l’associazione farà tappa a Statte, situata nel PARCO NATURALE TERRA DELLE GRAVINE. Questo canyon è solo una dei tanti imponenti solchi che attraversano gli ultimi gradini dell'Altopiano murgiano in Provincia di Taranto, creando uno dei più maestosi esempi di carsismo del nostro territorio: le gravine dell'Arco Jonico Tarantino.



Proprio qui si terrà l’evento CANYON MANIA: questa volta ti accompagneremo anche alla scoperta di un magistrale solco carsico originato grazie all'azione erosiva dell'acqua nel corso di milioni di anni; ciò ha contribuito a renderlo particolarmente adatto ad ospitare una ricca varietà di animali e piante, ma anche l'uomo. Nelle pareti calcaree infatti già nell'età del bronzo l'uomo ha scavato abitazioni, dando origine alla CIVILTA' RUPESTRE, che ha caratterizzato la nostra regione fino al XVIII secolo.



Prendi parte ad un' escursione originale, formativa e divertente: partiremo dall'alto percorrendo i versanti della gravina, che in alcuni punti presentano dislivelli di circa 50 metri, ammirando rocce imponenti e alberi di pino d'Aleppo in bilico sugli strapiombi; scenderemo poi sul fondo, e questo ci permetterà di capire come l'acqua abbia modellato la roccia, e come ancora oggi contribuisca a rendere l'ambiente ricco di umidità.



Attraverso l'esplorazione dell'alveo di questo suggestivo Canyon avrete l’opportunità di conoscere una splendida zona naturale dove godervi un particolare trekking in un luogo coinvolgente, ammirando la gravina in tutta la sua maestosità. Accompagnati dalle guide di Pugliavventura visiterai anche le bellissime CAVERNE che si nascondono tra gli arbusti… e avrai la possibilità di acquisire conoscenze di geologia, carsismo, speleologia, botanica paleontologia, flora e fauna locale.



???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE



???? CON UN CONTRIBUTO DAL VALORE DI:

? Escursione: euro 15 (da conferire sul posto all'atto dell'iscrizione)



? PLUS: servizio fotografico e una ricca didattica ecologica per rispondere in maniera chiara ad ogni tua domanda sull’ambiente.



*TI GARANTIAMO PERSONALMENTE una ricca esperienza

domenicale positiva, perché la Natura selvaggia che vedrai è ciò di cui hai bisogno per rigenerarti. 100% di soddisfazione!



? COME PRENOTARE



???? ONLINE: accedi qui ? http://bit.ly/prenota-facile



???? WHATSAPP: 3774454588



???? EMAIL: info@pugliavventura.com



*Devi comunicare nominativo del referente, numero di partecipanti, contatto telefonico,email ed eventuale presenza di minori.



???? DESCRIZIONE ATTIVITÀ



• Tipologia: Trekking Esplorativo

• Durata: circa 3,5 ore

• Incontro ore 10,00

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 15-20 min.) procederemo con l’escursione.

• Lunghezza percorso: circa 4 km tra andata e ritorno.

• Dislivello: circa 150 metri (in positivo) - circa 60 metri (in negativo)

• Livello attività: Escursionistico, impegno Medio.

• E’ richiesta una buona preparazione e predisposizione agli ambienti impervi.



???? EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:



• OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA ROBUSTE. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia. Indumenti sportivi adatti alla stagione.

• Consigliato: k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) e spuntini energetici o mini pranzo a sacco (esempio: snack, frutta secca, ecc), berretto con visiera, macchina fotografica.



???? L’ITINERARIO PREVEDE:

L'ingresso nella Gravina dall'alto, all'interno dell'alveo in secca dell'antico torrente, lungo un sentiero caratterizzato dalla presenza di rocce e massi di varie dimensioni, presenza di macchia mediterranea e di rovi, che rendono la progressione lenta a causa del piano di camminamento irregolare. Si procede così sul fondo, tra rocce affioranti e vegetazione fitta. Si visiteranno una serie di modeste cavità carsiche naturali. Procedendo lungo il ramo settentrionale della gravina vi saranno passaggi nell'alveo in secca del torrente, caratterizzato da piccoli salti a gradoni dovuti alla presenza di rocce e vegetazione erbacea e arbustiva molto folte; il tratto finale consiste in una risalita lungo il versante Est del canyon, ad elevata pendenza mediante scalinata in ferro, per un dislivello complessivo (dal fondo alla sommità) di circa 60 metri.



