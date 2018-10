Puglia in festa

Descrizione evento: Il settore Formazione dell’Associazione Giovanni Paolo II di Polignano a Mare in occasione degli eventi organizzati in occasione del 40° anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Karol WOJTYLA, nel 50 ° anniversario della scomparsa di San Pio organizza, per Sabato 03 Novembre alle ore 19,30 presso la Parrocchia dei Santissimi Medici di Polignano a Mare un incontro tematico dal titolo:



San Giovanni Paolo II – San Pio da PIETRELCINA

GIGANTI DELLA FEDE



Con presentazione dei volumi:



I TRE MISTERI DELLA MORTE DI PADRE PIO Editore: San Paolo Edizioni



IL PAPA E IL FRATE - Editore: EDIZIONI PADRE PIO





Intervengono l’Autore il Dr. Stefano CAMPANELLA- scrittore, direttore di Padre Pio Tv e responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini.)- Don Giancarlo CARBONARA -Parroco Parrocchia dei Santi Medici Polignano a Mare-



La conversazione sarà condotta da Giuseppe NARDULLI – Presidente Associazione Giovanni Paolo II – con possibilità di interventi dal pubblico



l'incontro affronterà i grandi misteri legati ai giorni della dipartita di San Pio: la precognizione che egli ebbe della propria morte; la misteriosa presenza di colei che egli aveva ribattezzato «Iacopa» al suo capezzale; la scomparsa delle stimmate e altro ancora: come per esempio, una lucida e attenta analisi della famosa «profezia» riguardante il pontificato di Karol Wojtyla, la storia del profondo rapporto di devozione e di affetto che ha legato Giovanni Paolo II e Padre Pio da Pietrelcina



I partecipanti potranno richiedere attestati e crediti formativi della serata.



La Cittadinanza è invitata



info 3347304841 – 3384859161