Puglia in festa

Descrizione evento: La cultura ellenica e quella della Magna Grecia si fondono nel primo libro di Spyridon Trousas “Aganta, racconti di uno spirito greco”, edito dalla PubMe Gold di Martina Franca (TA) in collaborazione con Il Piacere di Scrivere (sito letterario tarantino con 8 anni di attività culturale alle spalle e una redazione internazionale). Si tratta di una raccolta di dieci racconti, con testo greco a fronte, impreziosito dai quadri dello stesso Trousas. L'autore, infatti, è artista di fama internazionale noto anche nel territorio pugliese, e vive da molti anni a Taranto. La vita, l'arte e la cultura ellenica sono quindi al centro delle presentazioni della raccolta di racconti, per tre appuntamenti da non perdere. Il primo è alla libreria Ubik, in via Federico di Palma 69, a Taranto, il prossimo 9 Novembre, alle ore 18,30, alla presenza di personalità di spicco della Comunità Ellenica. L'evento sarà presentato dal Dott. Luca Marzano, che ha curato la traduzione in italiano dei racconti.