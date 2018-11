Descrizione evento: Dall’8 all’11 novembre noi di Mondo Convenienza saremo a Taranto per la Fiera Promessi Sposi, l’evento pensato per le giovani coppie in cerca di spunti per coronare il loro sogno d’amore. Cerca il nostro stand, colleziona i simpatici gadget e scopri le strepitose idee progettate per la famiglia del domani! Per maggiori informazioni, consulta l’evento sulla nostra pagina Facebook. https://www.facebook.com/events/511404162668711/ https://eventi.mondoconv.it/eventi/gira-ruota-emozioni/