Puglia in festa

Descrizione evento: Per la FESTA DELL'IMMACOLATA 2018, Pugliavventura propone un’esclusiva escursione litoranea per ammirare le bellezze del nostro mare:



"TREKKING DELLE “GROTTE COSTIERE”

- Da Cala Corvino a Torre Incina, Monopoli -

con Pranzo Speciale nella Prestigiosa TENUTA CHIANCHIZZA, a Monopoli!



Sabato 8 Dicembre ????meeting ore 10.00



Prendi al volo L’OCCASIONE per vivere una giornata all'insegna della passeggiata sul MARE, riscoprendo un tratto di costa ESTREMAMENTE suggestivo. Un'occasione irripetibile in cui potrete godere di panorami e sensazioni uniche…



• VISITA GUIDATA NATURALISTICA

• MAGNIFICO TREKKING COSTIERO

• ESPLORAZIONE DI SUGGESTIVE CAVERNE MARINE

• ACCOMPAGNAMENTO FORNITO DA GUIDE UFFICIALI AIGAE, BIOLOGI E NATURALISTI

• SPECIALE PRANZO DELL'IMMACOLATA A "TENUTA CHIANCHIZZA" - Monopoli



INFORMAZIONI GENERALI



? Location: Monopoli, itinerario costiero tra Cala Corvino e Torre Incina (A/R)

? Durata: circa 3 ore

? Livello: T (Turistico), età accettata: 14+

? Grado: medio-facile

? Anche Fido può partecipare: SI



? PUNTO DI INCONTRO: Zona Cala Corvino, Monopoli Nord - area parking sulla scogliera, al termine della stradina litoranea: Via Marina del Mondo (in direzione -> Polignano)

? GPS N 40.973232 E 17.267764

? Google Maps: http://bit.ly/2cO6bWw



? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione "QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



? COSA VEDREMO:



Il giorno della Festa dell'IMMACOLATA, l’associazione farà tappa a Monopoli. Qui avrai la possibilità di partecipare ad un esclusivo trekking vista mare, che ti permetterà di vedere molte caverne marine semi - sommerse, come le due grotte di CALA CORVINO. Inoltre entreremo nella esclusiva e nascosta GROTTA DELLE FATE: una caverna nascosta e poco conosciuta, che custodisce una piccola e affascinante spiaggia di finissima sabbia bianca, con affaccio sul mare, molto sensuale…



All'interno di essa vedremo il lavoro incessante del mare e degli eventi atmosferici, testimoniato dai numerosi fossili marini e dalle rocce di varie forme e dimensioni.



Ma l'itinerario costiero non finisce qui perchè attraverso sentieri che serpeggiano tra la macchia mediterranea vedremo altre caverne marine, come la GROTTA DELLE NICCHIE, le tre GROTTE DELLE SIRENE, e la GROTTA DEL CIOTTOLO INCISO. Nomi caratteristici che rimandano a tempi lontani... Un connubio antichissimo uomo-mare, che ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi la splendida cittadina di Monopoli.



UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA ALL'EVENTO!



Il tragitto si snoderà per un totale di circa 4 km. La tappa intermedia della nostra escursione sarà la LAMA INCINA, un solco carsico naturale.

Cammineremo in questa baia protetta e sorvegliata dall'antica e Magnifica TORRE INCINA. Un luogo strategico, da vivere in ogni stagione dell'anno. Quindi: Emozioni e possibilità di fare FOTOGRAFIE SENSAZIONALI (a contatto con la natura selvaggia) assicurati!!!



RISCOPRI CON NOI UN’ALTRA “PERLA” NASCOSTA DI PUGLIA… un vero e proprio “scrigno di biodiversità”.



e, Dulcis in Fundo, a escursione conclusa: Tutti Insieme andremo a DELIZIARCI IL PALATO nella splendida cornice di Tenuta Storica Chianchizza!!!



QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE COMPLETA, COMPRENSIVA DI:



? Guida Escursionistica Ambientale (Aigae) esperta a tua disposizione, Biologi e Forestali.

? Trekking Costiero

? Visita alle grotte marine

? Assicurazione

? Didattica specifica ecologica/ambientale

? PRANZO DELLE PALME presso la rinomata "Tenuta Chianchizza", Monopoli (tavolata unica per gli escursionisti)



CON UN CONTRIBUTO SPECIALE DAL VALORE DI:

-Trekking Naturalistico + *Pranzo festivo completo: 40 euro.

- Solo Trekking Naturalistico: 12 euro

(contributo da conferire sul posto, all’atto dell’iscrizione all’escursione)



IL MENU' DEDICATO IN ESCLUSIVA AI PARTECIPANTI DELL'ESCURSIONE COMPRENDE:



- CARRELLATE DI ANTIPASTI TIPICI (CALDO E FREDDO)

- Capocollo DOP di Martina e Pancetta al Pepe Nero

- Formaggio "di Cantina" e Ricotta di "Masseria"

-Verdure grigliate miste e Funghetti Ripieni

-Cornaletti Fritti e Peperoni Gratinati

- Polpette al Sugo

-Parmigiana



PRIMO PIATTO

Cavatelli ai ceci neri con zampina e Capocollo su morbida crema al Caciocavallo.



FRUTTA VARIA DI STAGIONE

DOLCE ALLE MANDORLE

BEVANDE VARIE + PANE + COPERTO + SERVIZIO



NB: Ogni altra variazione sarà a carico del partecipante.

PLUS: L'escursione sarà arricchita da SERVIZIO FOTOGRAFICO DI ALTA QUALITA' SCARICABILE DIRETTAMENTE DAI NOSTRI SOCIAL NETWORK O ANCHE VIA E-MAIL.



I PANORAMI CHE TI OFFRIREMO NON HANNO PARAGONI IN ZONA!



? COME PRENOTARE



ONLINE: accedi

qui : http://bit.ly/prenota-facile



WHATSAPP: 3774454588



*Comunicare nominativi dei partecipanti, numero di partecipanti, contatto telefonico, e-mail ed eventuale presenza di minori.



FAI SUBITO TUA QUESTA STRAORDINARIA OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TUO TERRITORIO.



POSTI LIMITATI E SELEZIONATI.



DESCRIZIONE ATTIVITÀ



• Tipologia: Geo Trekking su tratto litoraneo e scogliera con sentiero e/o tracce di sentiero

• Durata: circa 3 ore; incontro ore 10

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 20 min.) procederemo con l’escursione.

• Lunghezza percorso: circa 4 km tra andata e ritorno.

• Dislivello: trascurabile

• Livello attività: Turistico, impegno Facile.

• E’ richiesta una sufficiente preparazione fisica.



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:



• OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA ROBUSTE. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia.

• Consigliato: k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) berretto con visiera, abbigliamento sportivo consono alla stagione, macchina fotografica.



L’ITINERARIO PREVEDE:



Il percorso si snoda lungo la costa rocciosa di Monopoli Nord fino a raggiungere il confine con Polignano a Mare. Si cammina su sentieri sterrati o su roccia affiorante, di semplice percorrenza e dislivelli minimi, ma comunque su terreno irregolare, che richiede attenzione. Possibilità (facoltativa) di visitare una grotta marina dall'interno, a cui si accede scendendo antichi scalini intagliati nella roccia. La visita a quest'ultima cavità può essere modificata a giudizio degli accompagnatori qualora le condizioni non ne consentano la visita in sicurezza. Non si richiede conoscenza escursionistica specifica. Consigliata macchina fotografica.



BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!



PUGLIAVVENTURA SIGNIFICA EVENTI ESCURSIONISTICI ORIGINALI E DIVERSI DAGLI ALTRI…



PS: TI RICORDIAMO CHE PUGLIAVVENTURA E’ RECENTE VINCITRICE DI DUE PREMIAZIONI INTERNAZIONALI CHE SANCISCONO L’ECCELLENZA NEL SETTORE TURISTICO:

“I-Gap TRAVEL AWARDS” – categoria: “SPECIALISTA DEL TERRITORIO ”

“THA Travel & Hospitality Awards” – categoria “ADVENTURE COMPANY of the years”



PRENOTA SUBITO

…e segui la bussola di Pugliavventura™

www.pugliavventura.com/



LE TUE ESCURSIONI, LA NOSTRA PASSIONE