Descrizione evento: XIII Sagra del carciofo di Trinitapoli

dal 23 al 25 novembre 2018 - XIII Sagra del carciofo di Trinitapoli.

organizzatori: Associazione Volontari Soccorritori Casal Trinità



raccolta fondi per finanziare attività di primo soccorso e protezione civile

promozione del territorio e del prodotto agricolo per eccellenza - il carciofo violetto



Stand per degustazione del carciofo cucinato in diverse ricette per esaltare la bontà del prodotto.

stand artigianato, commercio, enogastronomia, cultura, spettacoli, musica dal vivo, artisti di strada, visite guidate, natura.

Area sosta camper con servizi igienici e vigilanza notturna.

Sorriso ed ospitalità in abbondanza per accogliere i nostri OSPITI.

Vi aspettiamo per tre splendide giornate da trascorrere insieme. Info: avs.casaltrinita@tiscali.it Sito web: www.sagra-del-carciofo.it Tel: 0883630700 Cell: 3383098073 Area degli allegati