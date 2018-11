Descrizione evento: Un Capodanno esclusivo,unico e originale vi aspetta a Gallipoli al "Gallipoli Resort"

Tutto il Praja on tour in un unica notte!

Scegli il tuo pacchetto :

PACCHETTO A - Solo Ballo 20€

PACCHETTO B - Ballo 2 drink 30€

PACCHETTO C - Pernotto Ballo 2 drink 70€

PACCHETTO D - Cena Ballo 2 drink 110€

PACCHETTO E - Pernotto Cena Ballo 2 drink 150€

PACCHETTO F - Tavoli Privè 30€ Uomo - 30€ Donna (Minima 300€)

PACCHETTO G - Tavoli Privè Zona Backstage 40€ Uomo - 40€ Donna (Minima 400€)

Infoline & Prenotazioni : 340.6070633 (Whatsapp-chiamate-messaggi)

Gallipoli Resort : St. Pr. Gallipoli-Sannicola, 73014 Gallipoli, Italia