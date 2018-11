Descrizione evento: Sabato 24 Novembre al Villanova: “The Cure Night”. ? ?

The Baby Screams in concerto.

La migliore band italiana che rende omaggio a Robert Smith e ai Cure.



Al termine del live, Double Zone Dj Set.

Dj Set in Main Stage con Lello Santoro e Alessandro Pisconti.

Rock Zone, in Taverna, con Ciro Merode, David Strauss e Ivan Piepoli.



Start ore 22.30

Ticket ridotto 3 € x chi cena

Ticket intero 5 €, solo spettacolo.



Villanova Live, Food & Drink.

Siamo aperti dal Martedì alla Domenica.

Via Basento, Pulsano (TA)

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389