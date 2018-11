Puglia in festa

Descrizione evento: SMALL ART

VIII^ Rassegna Nazionale del piccolo formato

a cura del collettivo ADSUM Espongono:ILARIA ZINGARO; LIVIO VIOLANTI; PAOLO TINELLA; PIETRO TEMPESTA; LUIGI SERGI; GIUSEPPE SCIANCALEPORE; PINO SCOZZAFAVA; PINO SPADAVECCHIA; ISABEL SPAGNOLETTA; ALBA SAVOI; ALDO SARACINO; PIERO SANI; VITTORIANA RUTIGLIANO; DARIO RUGGIERO; MASSIMO ROMANI; MYRIAM RISOLA; BRUNO PIEROZZI; STEFANIA PELLEGRINI;SALVATORE ORLANDO; MASSIMO NARDI;GIOVANNI MORGESE; MAURO MOLINARI; PASQUALE MILLICO; GUIDO MARGINI; ORONZO LIUZZI; ANTONIO LAURELLI; CLAUDIO GIULIANELLI; ELISABETTA GADALETA; GIUSEPPE FIORIELLO; NICOLA FILAZZOLA; EDOARDO DE STEFANO; NINO DE SCISCIOLO; GIOVANNI DE SCISCIOLO; VITO DE LEO; ENRICO DE LEO; FRANCO CORTESE; ANGELA CONSOLI; UMBERTO COLAPINTO; VITO CIMA; FRANCO CEGLIE; MICHELE CARADONNA; ROSSANA BUCCI; ALFREDO BRIGANTI BELLINI; CECILIA BOSSI; MARIA BONADUCE; UMBERTO BASSO; LEONARDO BASILE; MARIA LUISA ANTONELLI; COSMO ALLEGRETTA; GRAZIA MARIA ADDANTE; MARIA ADDAMIANO. Vernissage martedì 5 dicembre 2018 ore 18,30

Presso

ADSUM artecontemporanea

Via Marconi 3/5 (Palazzo della Meridiana) Terlizzi (BA)

visitabile dal 5 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

orari: dal lunedì al sabato 10,00 -12,30 ;18,00 - 20,00 chiuso giovedì pomeriggio e festivi. Durante questo periodo si terranno nella stessa sede altri eventi collaterali. Anche quest’anno ADSUM vuole esserci, come la sua stessa essenza propone.

Si inaugura il nuovo capitolo di SMALL ART rassegna nazionale del piccolo formato che ritorna nella sua VIII^ edizione.

L’intento del progetto è riunire artisti e spettatori in un unico spazio e fare del “dono” la forza di gravità di questo mondo. Come hanno posto in rilievo molti, tra critici e storici dell’arte, negli ultimi tre decenni «le pratiche partecipative hanno ottenuto nuovo fervore e privilegiato l’aspetto politico, auspicando un risveglio dell’operare comune»

Sulla scia di questo rinnovato slancio, il nostro obbiettivo è centrare l’attenzione su di un paradosso : la costitutiva essenza plurale di ogni singolare, che è uno ed insieme tutti. Proporsi intenti del genere è una sfida ardua e per certi versi vana, perché va contro i meccanismi stessi dell’«industria della cultura».

Ai nostri giorni la condivisione è onnipresente ma virtuale e grazie ai mezzi e all’immediatezza attraverso cui si propone sta diventando sempre più spesso inconscia e non motivata.

L’arte è condivisione, ma quella più intima e profonda, e con questo evento Adsum vuole omaggiarla.

Tanti gli artisti che partecipano, noti o emergenti, attraverso diverse forme artistiche e diverse tecniche espressive, donando e condividendo la loro opera con lo spettatore fortunato che vorrà partecipare alla nostra fund rising sorteggio d’arte.

Le date di apertura e chiusura dell’evento coincidono, non a caso, con due importanti festività: 5 dicembre vigilia della festa di S. Nicola , santo molto venerato in terra di Bari, festività caratterizzata dallo scambio di doni e il 5 gennaio vigilia dell’Epifania.

Aspettiamo anche te.

Collettivo Adsum



