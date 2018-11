Puglia in festa

Descrizione evento: Lasciati emozionare dalle suggestioni, dai suoni e dai colori pomeridiani di un Parco Naturale che riunisce una incredibile varietà di paesaggi tutti da scoprire!



NATURAL WALKING: TRAMONTO SULLE DUNE COSTIERE

(...rigenerante sgambata tra mare, spiaggia, laghetti, solchi carsici e dune secolari!)



SAVE THE DATE

Sabato 1 Dicembre ????meeting ore 14.15

L'ESCURSIONE COMPRENDE:



• GEO-TREKKING NATURALISTICO (SPIAGGIA DEMANIALE, ZONA RETRODUNALE, PSEUDO- STEPPA DELL'ENTROTERRA)

• VISITA DELL'AREA UMIDA DI FIUME MORELLI

• VISITA AD ANTICHISSIME LAME CARSICHE

• DIDATTICHE AMBIENTALISTE ED ECOLOGICHE

• GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE CERTIFICATE AIGAE/LAGAP



INFORMAZIONI GENERALI



? Litoranea a sud di Torre Canne (BR)

? Durata: circa 2,5 ore

? Livello: turistico

? Grado: facile (4,5 km)

? Età consigliata: 12+

? Anche Fido può partecipare: SI

? Punto di incontro: Torre San Leonardo, Ostuni, (BR), uscita Pilone (GPS: N 40.807089 E 17.537380);

? Link Google Maps: http://bit.ly/2ra0K90

? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione QUOTE DI PARTECIPAZIONE



COSA VEDREMO:



Vivi con noi una bellissima esperienza percorrendo i luoghi più incantevoli del "Parco Naturale Dune Costiere"! E' un'area protetta che ti stupirà per la sua grande variabilità di paesaggi: nell'arco di pochi km si passa dalle lunghe spiagge di sabbia fine alle dune secolari ricoperte di ginepri, passando dai fiumi e laghetti salmastri di Lido Morelli, fino alle imponenti dune fossili e i solchi carsici dell'entroterra.



UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA ALL'ESCURSIONE TARGATA PUGLIAVVENTURA!



Partiremo da Torre San Leonardo, eretta nel tardo Medioevo per sorvegliare la costa Adriatica che all'epoca subiva scorrerie da parte dei Turchi, e cammineremo sulla spiaggia ammirando le DUNE COSTIERE: ammassi di sabbia alti anche diversi metri formatisi grazie all'azione del vento e del mare in quasi 600 anni, un vero monumento della natura! In compagnia di biologi e naturalisti scopriremo il lentisco, l'edera spinosa, la ginestra comune, la fillirea e soprattutto il "ginepro coccolone".



RISCOPRI CON NOI UN’ALTRA “PERLA” NASCOSTA DI PUGLIA…



Ma tenetevi forte, le emozioni non finiscono qui, anzi! Raggiungeremo la zona umida di Fiume Morelli. Si tratta di acqua sorgiva sotterranea, proveniente dall'Altopiano delle Murge, che in prossimità della costa si miscela alle acque marine creando un pittoresco laghetto salmastro, un paradiso per decine di specie di uccelli acquatici! Qui, in silenzio e con un pò di fortuna, vedremo e sentiremo alcune delle tante specie di avifauna presenti...



SE SEI UN AMANTE DELLA FOTOGRAFIA: SARA' UN FOTO-TREKKING ECCEZIONALE!



E per concludere in bellezza ci sposteremo nell'entroterra sulle dune fossili, piccole collinette che milioni di anni fa erano ricoperte dal mare. Da qui cammineremo sui versanti e sul fondo di una lama, un antico torrente carsico scavato dalle acque in milioni di anni.

Vi aspettiamo!



QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE COMPLETA, COMPRENSIVA DI:



-Visita guidata naturalistica

-Walking sulla spiaggia, osservazione delle numerose Dune a Ginepro, osservazione della zona umida + walking nella zona retrodunale con pseudo-steppa

-Didattica ecologica e ambientale

-Accompagnamento di Guide ambientali escursionistiche AIGAE e naturalisti

-Assicurazione



CON UN CONTRIBUTO DAL VALORE DI 8 euro



GARANTIAMO PERSONALMENTE CHE PARTECIPARAI AD UN BELLISSIMO EVENTO INDIMENTICABILE PERCHE' I PANORAMI CHE TI OFFRIREMO NON HANNO PARAGONI IN ZONA!



FAI SUBITO TUA QUESTA STRAORDINARIA OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TUO TERRITORIO.

POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



COME PRENOTARE



ONLINE: accedi

qui: http://bit.ly/prenota-facile



WHATSAPP: 3774454588



*Comunicare nominativi dei partecipanti, numero di partecipanti, contatto telefonico, e-mail ed eventuale presenza di minori.



DESCRIZIONE ATTIVITÀ



• Tipologia: Geo Trekking su tratto litoraneo: SPIAGGIA, STERRATO, TERRA, ASFALTO, ERBA.

• Itinerario ad "anello"

• Durata: circa 2,5 ore; incontro ore 14.15

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 20 min.) procederemo con l’escursione.

• Lunghezza percorso: circa 7 km tra andata e ritorno.

• Dislivello: trascurabile

• Livello attività: Turistico, impegno Facile.

• E’ richiesta una sufficiente preparazione fisica.



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:



• OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia.

• Consigliato: lampadina tascabile, k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) berretto, abbigliamento sportivo consono alla stagione, macchina fotografica, bastoncini da Trekking. PORTARE SCARPE DI RICAMBIO



BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!



PUGLIAVVENTURA SIGNIFICA EVENTI ESCURSIONISTICI ORIGINALI E DIVERSI DAGLI ALTRI… 100% GARANZIA DI QUALITA’!



PS: TI RICORDIAMO CHE PUGLIAVVENTURA E’ RECENTE VINCITRICE DI DUE PREMIAZIONI INTERNAZIONALI CHE SANCISCONO L’ECCELLENZA NEL SETTORE TURISTICO:

“I-Gap TRAVEL AWARDS” – categoria: “SPECIALISTA DEL TERRITORIO ”

“THe Travel & Hospitality Awards” – categoria “ADVENTURE COMPANY of the years”



Vivi ora L' emozione: PRENOTA SUBITO

…e segui la bussola di Pugliavventura

www.pugliavventura.com/



LE TUE ESCURSIONI, LA NOSTRA PASSIONE



Ci vediamo al NATURAL WALKING