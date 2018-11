Descrizione evento: Sabato 01 dicembre, al Villanova, in via Basento a Pulsano (TA): VEGA80 in concerto - Tour 2018 "Vogue" - episode IX. A seguire la festa continua con un esplosivo dj set.



Il tour 2018 prevede uno spettacolo ancora più estremo e coinvolgente degli anni precedenti con cambi d’abito, scenografie, video, luci e favolosi arrangiamenti musicali.

I Vega80, un tributo musicale alla dance degli anni ottanta, riproposta in chiave elettro-live, vi farà rivivere le hit, i suoni e le atmosfere del decennio più controverso del ‘900.

Impossibile restare fermi!

Line up: Axel Gray - batteria, Annaclaudia Calabrese - synth, basso e voce, Mauro Daccico - chitarra e voce e Stefania Morciano - chitarra, synth e voce.



Al termine del live, Dj Set.



Start ore 22.30

Ticket ridotto 3 € x chi cena

Ticket intero 5 €, solo spettacolo.



Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.