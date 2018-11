Descrizione evento:

CANOSA TRA DAUNI E ROMANI +PASSEGGIATA TRA GLI ODORI, I SAPORI E LE CURIOSITA' DEL CENTRO STORICO

TRA BIZANTINI E CROCIATI+PASSEGGIATA TRA GLI ODORI, I SAPORI E LE CURIOSITA' DEL CENTRO STORICO

APERTURA STRAODINARIA FORNO MEDIEVALE DEL CASTELLO

LA CITTÀ DEGLI IPOGEI+PASSEGGIATA TRA GLI ODORI, I SAPORI E LE CURIOSITA' DEL CENTRO STORICO

VIAGGIO NELL'ADE: RACCONTI DI LUCE SULL'IPOGEO DEL CERBERO:Inaugurazione del percorso multimediale

APERTURA IPOGEO VARRESE

A SPASSO NEL TEMPO +PASSEGGIATA TRA GLI ODORI, I SAPORI E LE CURIOSITA' DEL CENTRO STORICO

-LE TOMBE DEI PRINCIPI DAUNI: tour e video mapping+NERO DI TROIA E CALDARROSTE AL CAMINETTO

-APERTURA IPOGEO VARRESE

Un fitto programma di iniziative per tutto il periodo natalizio quello del”” a, realizzato dallae dalla, con il patrocinio dele del. Il calendario delle attività rientra in quello generale del Comune di Canosa “Natale 2018”.Un insieme di eventi, creato congiuntamente a vari partners(), con un solo intento comune: la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale ed enogastronomico della città di Canosa. Perno principale delle iniziative i consolidati itinerari archeologici, politematici e monotematici, strutturati al fine di soddisfare le diversificate esigenze dei visitatori ed offrire un quadro storico completo.Ogni iniziativa rende possibile la partecipazione alle attività complementari dei partners: il, zona Costantinopoli(nei giorni di seguito elencati in cui sarà aperto l’ipogeo Varrese)manifestazione religiosa e culturale, che vede la partecipazione di oltre 300 figuranti, seguendo un percorso guidato di oltre 300 metri, si ritrovano ad ammirare uno spettacolo così suggestivo da riportarli indietro di 2000 anni, nella Betlemme che ha visto nascere Nostro Signore;a cura di Casa 28, in via Ticino 15, in cui si potranno assaporare le prelibatezze tipiche e stagionali del luogo;dall’8 Dicembre al 6 Gennaio, in P.zza della Repubblica 2(Palazzo De Muro Fiocco),mostra di presepi artigianali a cura dell’Associazione Amici del Presepio.Di seguito, si elencano i percorsi archeologici guidati in calendario:ore 10.00 (incontro presso Museo arch. Nazionale via Kennedy,18)Tour immerso in uno dei momenti storici più floridi della Città dal punto di vista politico-amministrativo e di conseguenza artistico e culturale, un periodo vissuto da Canosa prima come Città autonoma (IV-I sec. a.C.), quindi come Municipium (I sec. a.C. - II sec. d.C.), poi come Colonia (II sec. d.C.) e infine come Capoluogo d’Apulia et Calabria (III-V sec.). I siti interessati: il Lapidarium (età imperiale), la Domus romana di Colle Montescupolo, il Tempio di Giove Toro (età antoniana, II sec.d.C.), commissionato dal patronus Erode Attico all’interno del piano di riurbanizzazione cittadina, mosaico Terme Ferrara(II sec.d.C.) e il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Sinesi.ore 10.00 e ore 15.30 (partenza dal Parco arch. di San Leucio)Itinerario alla scoperta di Canosa tardoantica e medievale. Percorso: Parco archeologico di San Leucio (VI sec.d.C.); Mauseoleo di Boemondo d’Altavilla(XII sec.d.C.); Cattedrale di San Sabino (VI sec.d.C.) e Battistero di San Giovanni (VI sec.d.C.).dalle ore 18.30 alle 21(zona Castello)In occasione delle attività realizzate dalla Parrocchia di San Francesco e San Biagio nel borgo medievaleore 10.00 (incontro in viale 1 Maggio,17)Itinerario alla scoperta di Canosa daunia-ellenistica. Percorso: Ipogeo Varrese(IV-III sec.a.C.); Ipogeo del Cerbero (III sec.a.C.); Ipogeo D’Ambra(IV sec.a.C.), Ipogeo di Vico San Martino(V-I sec.a.C.) e Ipogei Lagrasta (IV-I sec.a.C.)ore 17.00 (Liceo Statale Enrico Fermi)Visita Ipogeo del Cerberodalle ore 18.30 alle 20.30 (via Lavello, a pochi metri dal Presepe Vivente)ore 10.00 (partenza da Museo arch.Nazionale, via Kennedy 18)Itinerario alla scoperta delle bellezze archeologiche e delle bontà enogastronomiche. Attraverso un iter millenario si scopriranno i tesori preziosi e tangibili della secolare storia di Canusium visitando: il Museo Archeologico di Palazzo Sinesi, con le raffinate ceramiche funerarie provenienti dalla Tomba Varrese (IV-III sec. a.C.); la Domus romana di Colle Montescupolo, tipico esempio di dimora d’epoca imperiale (I sec.d.C.-I sec. d.C.); il caratteristico Ipogeo Scocchera B (III-II sec. a.C.); il Parco Archeologico di San Giovanni (VI sec. d.C.), importante edificazione paleocristiana; il Mausoleo di Marco Boemondo d’Altavilla (XII sec.), eroe della I Crociata.ore 15.30 (partenza da viale I Maggio,17)Itinerario tra antichità e nuove tecnologie. Percorso monotematico alla scoperta di Canosa daunia-ellenistica, un'affascinante esplorazione del sottosuolo della città e dei tesori che nascondeva: gli ipogei e i corredi funerari. Gli ipogei sono le dimore ultraterrene dei "principi dauni", tombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. Dagli ipogei provengono straordinari vasi, ori, armi, oggi esposti presso il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Civico (Palazzo Iliceto). I siti visitabili saranno: gli Ipogei Lagrasta (IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione; l'Ipogeo D'Ambra (IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla; l'Ipogeo del Cerbero (III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero(con videomapping) e l'Ipogeo di Vico San Martino (V-I sec. a.C.)., complesso funerario con diverse tipologie di ambienti.dalle ore 18.30 alle 20.30(via Lavello, a pochi metri dal Presepe Vivente)Per info e prenotazione obbligatoria è possibile contattare il seguente numero telefonico 333 88 56 300, al quale si rimanda per ogni ulteriore informazione.Ilenia Pontino