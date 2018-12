Mexico70 via P. Amedeo 6

Descrizione evento: Mercoledì 5 dicembre, PIEPOLI & PENTA live, al Mexico 70 - via P. Amedeo 6, Taranto.

L’incontro tra due musicisti dall’estrazione musicale diversa, ma accumunati da un background di ascolti e da una grande passione per la musica. Sonorità tra la new-wave e il post punk, tra brani inediti e rivisitazioni di brani famosi. Da non perdere!

Start ore 22.00 - ingresso libero .