Puglia in festa

Descrizione evento: LA CITTÀ VECCHIA INDRE ‘A PUTEJENATALE TRA DEVOZIONE E ARTE PISCATORIA

V EDIZIONE

8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019

‘a Putèje Arte e (è) Cultura

Via Duomo 131, Città Vecchia – Taranto



L'Associazione Tarantinìdion promuove, in collaborazione con l’Associazione Vito Forleo, nel periodo natalizio, il progetto culturale dal titolo “La Città Vecchia indre ‘a Puteje: Natale tra devozione e arte piscatoria- V Edizione”, un momento di animazione culturale incentrato sulle tradizioni tarantine e sulla storia della Città Vecchia. Dall’ 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ‘a Putèje Arte e (è) Cultura aprirà le porte a MOSTRE, INCONTRI, CONCERTI, DIBATTITI E TRADIZIONI DEL SUD ITALIA E TARANTINE!



PROGRAMMA

Inaugurazione sabato 8 dicembre ore 20:00

MOSTRE PERMANENTI

Dal 8 dicembre al 6 gennaio

- I presepi artistici di Giuseppe Axo “Ze Peppe” e Antonio Mariani a cura di Cinzia Pizzo

- Mostra fotografica “MUSCHIO , l’arte presepiale del Sud Italia”” di Antonello Cafagna

- Videoinstallazioni “PESCATORI - TARANTO, IL MARE , IL LAVORO" a cura di Tarantinìdion

- “IL NATALE TARANTINO” Raccolta d’ immagini in diaporama di Antonello Cafagna

Apertura mostre: tutti i giorni*dalle ore 10 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

*ad esclusione del 25 pomeriggio e del 31 pomeriggio e dell’1 pomeriggio.

EVENTI

08.12.2018ore 21.00

Concerto “Sud in Festa ” Concerto di musica natalizia tradizionale del Sud Italia.

Voci, tamburi a cornice, fisarmonica, chitarra, chitarra battente , flauto.

09 .12.2018ore 17.30

“L’ARTE PRESEPIALE E LE TRADIZIONI NATALIZIE DEL POPOLO TARANTINO” a cura del prof. Antonio Basile antropologo.

15.12.2018ore 16.00

“GIOCANDO CON LA TRADIZIONE”laboratorio storico artistico per bambini/e a dai sette agli undici anni cura dell’archeologa Silvia Quero

16.12.2018ore 18.30

NANDO BRUSCO cantastorie calabrese. “TAMBURO E VOCE, battiti di un Cantastorie”. Spettacolo musica popolare.

22.12.2018 ore21.00

DUO SPERIMENTALE GALEONE CARRINO. Concerto per fisarmonica e percussioni.

23.12.2018ore 18.00

“NATALE A TARDE VECCHIE” lettura di poesie dialettale a cura dell’Associazione CulturaleVito Forleo

29.12.2018ore 20.30

“LA TRADIZIONE IL MEDITERRANEO E ALTRI SUONI” concerto del cantautore tarantinoMario Donatiello.

30.12.2018 ore 18.00

presentazione libro “’U LIBBRE D’A VICCHIAREDDA” di Piero Trombettiere.

05.01.2019 ore 21.00.

TARANTINÌDION “TARENTINULA, Taranto in musica” Concerto di musica tradizionale tarantina .

Voci, tamburi a cornice, fisarmonica, chitarra, chitarra battente , flauto.



Per info:3479146213-ass­_cult_tarantinidion@yahoo.it-