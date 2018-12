Puglia in festa

Descrizione evento: L' Associazione Tarantinìdion Taranto

organizza,

Domenica 9 Dicembre alle ore 10,00,



"LA CITTA' VECCHIA TRA MUSICHE STORIE, DANZE E TRADIZIONI DEL POPOLO TARANTINO "- SPETTACOLO ITINERANTE



Uno #SPETTACOLO ITINERANTE, per respirare la magia del #NATALE, tra i suggestivi VICOLI del centro storico di Taranto con note di #MUSICA TRADIZIONALE TARANTINA, passi di #PIZZICA PIZZICA e versi delle storie più singolari, anche #natalizie, per riscoprire insieme le nostre radici.



Contributo Spettacolo € 5.00 a persona (escluso i bambini fino a 12 anni).

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al numero +39 347 9146213 (lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti).



Appuntamento alle ore 10.00 c/o A Putéje - arte e - è cultura ", Via Duomo 131, Taranto.



Per info e prenotazioni: +39 347 9146213