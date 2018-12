Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 8 Dicembre 2018,

Grand Hotel BAIA D'ARGENTO presenta

il GRAN VEGLIONE DELL'IMMACOLATA...

una data speciale che apre ufficialmente il periodo Natalizio con aria di Festa, sorrisi e con tanta voglia di divertirsi... bene.... noi ci siamo per farvi divertire nel nostro Hotel, Club, Disco, Bar..

avete tutto per trascorrere una bella serata tra amici...



musica Latina & Reggaeton con i Latin J DAVIDINO Y ESPINOSA più Disco / House e anni 90 in compagnia dei nostri djs resident.



Vi aspetta anche un affascinante preserata con una bellissima Sfilata di Moda con la stilista Roberta Benincasa che presenterà le sue 3 collezioni... insomma , non potete mancare ....



- Ingresso 10€ consumazione inclusa entro le ore 00:30, a seguire 15€ consumazione sempre inclusa.

- possibilità di prenotare Tavoli Privè riservati all inclusive.



info line 3933848179



Hotel Baia D'argento

Litoranea Salentina Km 15, LEPORANO (TA)

info web Baia D'argento Eventi

Hotel Baia D'Argento

