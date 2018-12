Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata, al Villanova in via Basento, a Pulsano / TA:

- REPLAY plays COLDPLAY

- DOUBLE ZONE DJ SET



RE_PLAY ..una ventata di allegria,luci e colori.. La prima TributeBand dei COLDPLAY nata in Puglia con scenografia, abiti e luci. I Re Play si sono affermati come una delle migliori tribute band del gruppo rock londinese, esibendosi in oltre 600 concerti anche fuori i confini regionali.

Line up: MARIO VERZIN: voce, chitarra; ANDREA MALORGIO: basso elettr e cori; PIERLUIGI DIMAGGIO: chitarra elettrica e voci; GAETANO DE SANTIS: electric & acoustic drum.

Un live dei RE_PLAY fa emozionare, sognare e stupire, ma soprattutto coinvolge il pubblico.



Al termine del concerto, DOUBLE ZONE DJ SET

- Main Stage: 90Story, il party con LELLO SANTORO, ALEX PISCONTI e TONIO AMENDOLA

- Taverna: musica italiana, indie e rock con CIRO MERODE e PARTY SMITH



Start ore 22.30

Ticket ridotto 3 € x chi cena

Ticket intero 5 €, solo spettacolo.

Info e prenotazioni al 3406592744 o al 3384273389.