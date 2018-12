Puglia in festa

Descrizione evento: Anche quest'anno l'Associazione Simba Onlus (Sempre insieme per il mondo dei bambini) in occasione delle imminenti festività natalizie ha organizzato un concerto benefico.

L'evento si terrà venerdì 14 dicembre alle ore 21,00 al Teatro Orfeo di Taranto.

S.I.M.Ba. si occupa da circa 10 anni di fornire, attraverso donazioni e attività di volontariato attivo, sostegno e accoglienza ai bambini e alle famiglie in degenza presso i Reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto e sostiene i bambini in difficoltà anche all'esterno dell'ambiente ospedaliero.

Sul palco si esibiranno Graziano Galatone (il Febo del musical "Notre Dame de Paris"), i WakeUp Gospel Project (consolidata realtà italiana della Gospel Music) e il cantante tarantino Diodato.

La serata sarà presentata dall'attore Massimo Cimaglia.

I fondi raccolti saranno utilizzati per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

L’evento gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Taranto, del Comando Marittimo Sud e vede numerosi sostenitori quali Basile Petroli, Cisa, Pecoraro Parrucchieri, Federmoda, Baux, Ceramiche Giuseppe Fasano, Medvet, Dealimpianti, Amplifon. Media partner dell'evento è Extra Magazine del gruppo Extra Media Group.

l presidente di Simba Onlus, Deborah Cinquepalmi, e tutti i volontari ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare.

Per info e prenotazioni telefonare al n. 3277924532

Web: www.simbaonlus.it Taranto (Taranto)

Teatro Orfeo

Via Pitagora, 78

ore 20:30

ingresso a pagamento

Info. 327-7924532