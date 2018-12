Puglia in festa

Descrizione evento: Giovedì 6 dicembre 2018 al VILLANOVA:

Giovedì di Giorgino Villanova.



Cena spettacolo con The Lounge Duet live in zona taverna. "THE LOUNGE DUET ".

Progetto musicale che spazia dagli standard jazz alle Hit del momento, tutto rivisitato per creare una atmosfera lounge.



Prenotazione tavoli x la cena: 3406592744

Start ore 22.00 - Ingresso libero (anche per chi volesse assistere solo allo spettacolo).



Per tutti voi nuova proposta culinaria.

Il forte legame con il grande Birrificio Birra del Borgo ci ha permesso di proporre un menù esclusivo con piatti preparati con le più buone birre artigianali!



Proposta food, alternativa al nostro menù,non obbligatoria:



- Pulled pork gourmet con riduzione alla birra

- Panino Buns classico artigianale con Manzo battuto al coltello marinato alla birra con maionese, cipolla rossa di Tropea caramellata, cetrioli e julienne di puntarelle

- Pizza: Provola D.O.P., polpettine di manzo cotte nella birra, patate aromatizzate al rosmarino



- Dessert: Bavarese alla birra