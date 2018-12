Puglia in festa

Descrizione evento: DICEMBRE IN MUSICA

II APPUNTAMENTO

PALAZZO DELLE ARTI “BELTRANI”





SABATO 8 DICEMBRE alle ore 20.30, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, presso il Palazzo delle Arti Beltrani si terrà il secondo appuntamento musicale della rassegna “Dicembre in musica” con il “Duo Ellipsis” in concerto la cui organizzazione è a cura dell’Associazione Auditorium di Castellana Grotte in collaborazione con l’Associazione culturale “delle Arti” e la Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini” di Trani.



Ad esibirsi:

Alberto CESARACCIO - oboe

Maurizio BARBORO - pianoforte



Il Duo Ellipsis, presenterà al pubblico opere originali per questa formazione, di epoche e autori molto lontani, dal ‘700 fino ai nostri giorni.



Il ticket di ingresso ai Concerti è di € 12,00 a persona;

sono previste riduzioni con ticket a euro € 10,00 per gli over 65 e gli studenti.

Con lo stesso ticket del concerto è possibile accedere alle mostre della Pinacoteca “Ivo Scaringi”.

Inoltre, è sarà visionabile la nuova mostra in corso fino al prossimo 16 dicembre, a cura dell’artista Toni D’Addato “Marisorvolando”.



Si consiglia la prenotazione .



Per l’occasione festiva, sabato 8 dicembre, il Palazzo delle Arti Beltrani, per consentire ai fruitori del museo e del concerto di trascorrere ore piacevoli nella Struttura museale, osserverà i seguenti orari di apertura:



ore 10.00 - 13.00;

ore 17.00 - 22.00.