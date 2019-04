Puglia in festa

Descrizione evento: PRONTI A RIVIVERE LA STORIA???

QUELLI DEGLI ANNI 90

HYPER MAXI DISCO

SABATO 27 APRILE 2019



Erano i lontani anni ’90: in televisione c’era Beverly Hills, il mito delle ragazzine era Ambra Angiolini che cantava a Non è la Rai, su internet si navigava a 56 k, i videoclip si guardavano su Mtv, le uniche scarpe socialmente accettabili erano gli anfibi,la musica si ascoltava in radio o col lettore CD...



Erano gli anni 90 e molti di noi erano giovani o adolescenti,la musica che ascoltavamo e che ci emozionava in quegli anni è un ricordo che porteremo sempre nel cuore...

E a farci volare con l’entusiasmo in discoteca o alle feste tra amici era spesso la mitica musica dance anni 90

( Snap! – Rhythm is a dancer (1992) - Robert Miles – Children (1995) - Corona – The rhythm of the night (1993) - Mo-Do – Eins Zwei Polizei (1994) - Gigi D’Agostino – L’amour toujours (1999) e tanti altri...



IN CONSOLLE MAXI DISCO DANCE 90

- VIVIANO BAGNARDI

- TONY LOCO

- SANDRO TOFFI

- ENZO BIUNDO

- STREET ANGEL

- MIMMO LASELVA



LIVE SHOW

- NIKALEO & CIAPPY DJ



TEK PRIVE'

- JOE IMPERO

- GIGI GIORDANO



B.DAY

- MAX LUXURIA

- FELIX



INFO PREVENDITE E TAVOLI' PRIVE'

339 7650345 GIANLUCA



Hyper Maxy Disco : S.P. 113 Monopoli - Alberobello - Km 17 - ALBEROBELLO (BA)