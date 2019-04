Descrizione evento:

Alla sua VII edizione, il 27 e il 28 Aprile, nella magica cornice del Canneto Beach, l'atteso appuntamento con l'Open Core Fest!

L'immancabile occasione per vivere un'esperienza a 360° con la manifestazione che sta diventando una tradizione a Taranto e che mette in contatto tutti coloro che vogliono esprimere le proprie passioni, valorizzando un territorio sempre più rivalutato.

Sport, benessere, mare, spiritualità e amore per il territorio faranno da protagonisti ma non mancheranno musica, divertimento e diverse attività di intrattenimento anche per i più piccoli che potranno cimentarsi con i laboratori di ceramica , mosaici, maschere teatrali e tantissimo altro!

Restate connessi sulla pagina ufficiale dell'evento Open Core Fest 2019!

Costo di ingresso per un giorno €7

Per due giorni €10

Ottieni il codice sconto personale e non cedibile iscrivendoti sul sito

Presentandoti alla cassa con questo codice il costo sarà di 5€ per un giorno 8€ per due giorni.

Sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 23 aprile.